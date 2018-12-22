بعد حجز 200 ألف أورو لدى ثلاثة إرهابيين

الجماعات الإرهابية بين تبييض وغسل الأموال والبحث عن التسلح

أضافت المصالح الأمنية بولاية قسنطينة فصلا جديدا ناجحا في حربها على بقايا الجماعات المتطرفة، وعلى وجه الخصوص سرية الغرباء التي سبق لها مبايعة التنظيم الإرهابي العالمي داعش .

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك والأمن، صبيحة أمس، من توقيف 3 إرهابيين مرّ على بداية نشاطهم الدموي قرابة العقد من الزمن وهم كل من م، عمر المكني بـ القعقاع ، د، عبد الله المكنى بـ حسن العاصمي ، و ع، معاذ ، إضافة إلى توقيف 3 عناصر أخرى تنشط ضمن شبكة دعم وإسناد للمجموعة الإرهابية مع حجز سلاحين آليين، ذخيرة، سيارة، جهاز إعلام ألي محمول، 8 هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية وآخر بالعملة الصعبة يفوق الـ 200 ألف أورو.

جاءت العملية لتضاف إلى سلسلة طويلة من نجاحات مصالح الأمن بقسنطينة والتي بدأت مباشرة بعد العملية الاستعراضية التي استهدفت مقر أمن حي الزيادية أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي، وأودت بحياة حافظ الشرطة بوكعبور عمار ، حيث -وبعد إفشال تفجير مقر الأمن الحضري الـ13 بحي باب القنطرة ليلة 26 فيفري- استطاعت الجهات الأمنية شهرا بعد ذلك القضاء على إرهابيين بأعالي جبل الوحش أحدهما اتضح فيما بعد أنه المسمى لوعيرة، ن المكني بأبو الهمام أمير سرية الغرباء ، ما وجه ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي الذي بالكاد حاول لملمة جراحه، حتى تلقى ضربة قصمت ظهره عندما تم القضاء على أخطر إرهابييه ونعني به الإرهابي أبوصهيبّ وتوقيف مرافقه المدعو أبو الهيثم ، وفتح الباب للتحول إلى تفكيك شبكات الدعم والإسناد إذ قادت اعترافات الأخير إلى توقيف ما يزيد عن الـ20 عنصرا بكل من ولايات جيجل، قسنطينة وسكيكدة.

المبالغ المحجوزة مؤشر على تحوّل نوعي في النشاط

إذا كان توقيف 3 إرهابيين ومثلهم من عناصر الدعم والإسناد مع استرجاع أسلحة وذخائر يتفق الجميع على وصفه نجاحا كبيرا، فإن عثور الجهات الأمنية على مبلغ يفوق الـ200 ألف أورو (قرابة الـ3 ملايير) بحوزة مجموعة صغيرة ، شكل لدى الخبراء والمهتمين بالشأن الأمني مؤشر على تحوّل نوعي في نشاط الجماعات الإرهابية، وفتح المجال لطرح الكثير من الفرضيات حول مصدر هذا الأموال وكذا وجهتها، وهل كان يتم التحضير لإتمام صفقات سلاح واستغلال الوضع على حدودنا الشرقية بكل من ليبيا وتونس لشراء أسلحة ومعدات، قد تستعمل في تنفيذ هجمات ولو استعراضية للتأكيد على أن الضربات المتتالية لم تقض نهائيا على سرية الغرباء التي يحاول التسويق إعلاميا أنها ذرع تنظيم داعش بالجزائر. وهو ما ذهب إليه خبير في الشؤون الأمنية تحدثت إليه جريدة المحور ورفض الكشف عن هويته، عندما قال: المبلغ كبير ويحتاج للوقوف عنده كثيرا، الآن عمل الجهات الأمنية المختصة هو استغلال الموقوفين للحصول على معلومات تقود إلى مصدر هذا المبلغ المالي قبل الحديث عن وجهته .

السيناريوهات كثيرة والأخطر نجح الأمن في صدّه

طرح مهتمون ومتابعون للشأن الأمني بالجزائر عدة سيناريوهات محتملة لما كان تفكر المجموعة الإرهابية الموقوفة القيام به، وحسب ذات الخبير الأمني الذي تحدثت إليه جريدة المحور فإن أول احتمال يتبادر إلى الذهن هو عزم المجموعات المسلحة الناشطة بشرق البلاد، وخاصة بالمناطق الفاصلة بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة وكذا عنابة، عقد صفقات مع تجار السلاح بليبيا وكذا تونس لعقد صفقات تمكنهم من الحصول على أسلحة ومعدات، مضيفا أن حجم المبلغ ربما يؤشر على اتفاق بين عدة جماعات تكون قد جمعت مبالغ وتنوي عقد صفقة جماعية، مستبعدا الطرح الذي تحدث عن احتمال أن تكون الحدود الشرقية مصدر هذه الأموال أو أن التنظيم الإرهابي العالمي داعش وفرها ويحاول لملمة وإعادة ما فشل فيه سابقا بتكوين نواة إرهابية تتبعه وتقوم بأعمال إرهابية بالجزائر وفق أجندة مسطرة خارجيا.

الجزائر عصية على داعش وتعشيش خلاياها مستحيل

أثبت العمليات الأخيرة سواء بشرق البلاد وبالتحديد بولايتي قسنطينة وسكيكدة وحتى عنابة أو بولايات الوسط، أن الجزائر عصية على التنظيم الإرهابي داعش ، الذي تلقى ضربات موجعة من قبل مصالح الأمن الجزائرية، حتى أن مدة 6 أشهر كانت كافية لاجتثاث خلاياه النشطة والنائمة بولاية قسنطينة والقضاء تقريبا على كل عناصره، وهو ما يجعل ما ذهب إليه أيضا بعض المحللين حول نية التنظيم الإرهابي التعشيش بالجزائر وبالضبط في شرق البلاد مستغلا تدهور الأوضاع الأمنية بالدولتين الجارتين تونس وليبيا أمرا مستحيلا، انطلاقا من خبرة المصالح الأمنية المكتسبة طيلة قرابة الـ3 عقود في مجال محاربة الإرهاب ما يجعلها لا تغفل أي تحرك، مستفيدة من أهم عامل وهو انخراط الشعب الجزائري بكامل أطيافه في محاربة هذا الوباء ، حيث قال خبير أمني ومتابع لشؤون الجماعات الإرهابية: ما يقال عن محاولة تنظيم داعش التعشيش بالجزائر ومحاولة تأسيس إمارة فوق التراب الوطني ما هو إلا هراء، وحتى مسؤوليه يدركون ذلك ولن يحاولوا مجرد التفكير في هكذا سيناريو .

تبييض الأموال خيار قديم لأمراء الحرب!

قبل نحو 10 سنوات، تمكنت مصالح الأمن بولاية بومرداس من تفكيك شبكات كانت تحترف مهمة تبييض أموال الجماعات الإرهابية عن طريق استثمارها في نشاط بيع وشراء العقارات، بتوظيف أمراء الجماعات لأقاربهم ومنحهم أموالا مقابل القيام بأنشطة تجارية، لذا لا يستبعد الكثير من المحللين أن تكون الأموال المحجوزة أمس بمدينة علي منجلي بقسنطينة كانت موجهة لعملية تبييض ، حيث قال الخبير الأمني: بعد تلقي سرية الغرباء لضربات موجهة والقضاء على أغلب عناصرها من غير المستبعد أن يكون الإرهابيون الموقوفون قد استولوا على هذا المبلغ بعد تفكك السرية وكان يجري التفكير في كيفية تبييضها واستثمارها في نشاط تجاري بعيد عن أعين المصالح الأمنية.