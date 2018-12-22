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الخبير في الشؤون الاستراتيجية عبد العزيز مجاهد:

الأموال جاءت من الخارج لتمويل النشاط الإرهابي والتجنيد

  11 جوان 2017 - 19:10   قرئ 731 مرة   1 تعليق   الحدث
الأموال جاءت من الخارج لتمويل النشاط الإرهابي والتجنيد

 كشفت عملية توقيف ثلاثة إرهابيين بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، صباح أمس، والعثور بحوزتهم على 200 ألف أورو، عن قيام الجماعات الارهابية بجمع قيم معتبرة جدا من العملات الصعبة التي يجهل مصدرها ووجهتها، لتوفير الدعم لنشاطها، في ظل الحصار الرهيب المفروض على افرادها عبر مختلف النواحي العسكرية.

 

قدم بيان وزارة الدفاع الوطني، تفاصيل عملية قسنطينة، التي وضع فيها خلال شهر مارس الماضي حدا للإرهابي الخطير المدعو  أبو الهمام  أمير ما يسمى بـ  سرية الغرباء  التي يزعم ولاؤها لتنظيم  داعش ، ومرافقه بقسنطينة، المشتبه في اغتيالهما شرطي غدرا وسط المدينة والوقوف وراء العملية الانتحارية الفاشلة بحزام ناسف التي استهدفت مركزا للشرطة بذات الولاية، واكتف بيان الوزارة بالتوضيح أن مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تمكنت إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة  علي منجلي  بعاصمة شرق البلاد، صباح أمس، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، وثلاثة عناصر دعم مع استرجاع مسدسين آليين وكمية من الذخيرة وكذا سيارة نفعية، جهاز إعلام آلي محمول، ثمانية هواتف نقالة، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 84500 دج والأجنبية 202400 أورو، أي ما يتجاوز 3 مليار و800 مليون سنتيم حسب الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

وقال في هذا الصدد، الخبير في الشؤون الاستراتيجية عبد العزيز مجاهد، في اتصال بـ  المحور اليومي ، أمس، تعليقا عن عملية قسنطينة، إن الأمر يتعلق بمجموعة مرتزقة يُشترون بالمال، وأضاف أن هذه الجماعات الإرهابية تستعين بالمال لشراء السلاح مع تجنيد وتسفير الجزائريين إلى العراق وسوريا والزج بهم في جبهات القتال هناك، وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن القيمة التي حجزت بحوزتها من العملة الصعبة التي تفوق الـ 200 ألف أورو قادمة من خارج الوطن، باعتبار أن التنظيمات الإرهابية العالمية على علم بأن  المال هو عصب الحرب ، في وقت بات كسب الأموال محليا من الاختطاف والابتزاز من الماضي. يشار إلى أنه في عملية مماثلة شهر نوفمبر الماضي، عثرت قوات الجيش الوطني الشعبي على 9 آلاف أورو بحوزة إرهابيين اثنين قضي عليهما في ولاية جيجل، في سابقة هي الأولى من نوعها، أي ما يعادل حوالي 170 مليون سنتيم، وقال بيان لوزارة الدفاع آنذاك إنه تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش التي مكنت من القضاء على إرهابيين اثنين، يوم 04 نوفمبر 2016، بمنطقة مشتة بوغولة، بولاية جيجل في الناحية العسكرية الخامسة، تم العثور بحوزة المجرمين على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 9000 أورو.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (1 منشور)

zoll 12/06/2017 10:14:28
but it good preventative maintenance, especially if you drive often on potholed, cracked, or dirt roads
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