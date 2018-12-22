قايد صالح يشدد على ضرورة اجتثاث فلوله

حصيلة الجيش دليل على جاهزيته لدحر الإرهاب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إنّ النتائج المحققة في مكافحة الإرهاب تعتبر دليل على جاهزية الجيش ومدى تمرسه العملياتي، مشددا على ضرورة اجتثاث ما تبقى من فلول الإرهاب.

دعا قايد صالح في الكلمة التي ألقاها على هامش اليوم الثاني من الزيارة التي قادته إلى الناحية العسكرية الأولى في البليدة، إلى ضرورة مواصلة مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاثه، قائلا يجب مواصلة جهود مكافحة ما تبقّى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة وإلى الأبد من بلادنا ، وأضاف الفريق كلمته التي ألقاها خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى، بمقر قيادة الناحية إنّني أؤمن أشد الإيمان، بأن الجهود التي نبذلها، في ظل دعم وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، في سبيل تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، هي جهود أصبحت الآن يانعة الثمرات وواضحة النتائج، سواء في مجال درجة التمرس العملياتي ومستوى الجاهزية القتالية التي أضحت تحوزهما قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها بفعل التطبيق الوافي والفعال والميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي، أو في مجال مكافحة الإرهاب التي باتت النتائج المحققة خير شاهد على ذلك .

في سياق متصل، قال قايد صالح إن بقايا الإرهاب المجرمة تلفظ آخر أنفاسها في بلادنا، وستلفظها كلية وعن آخرها مؤكدا أن الجيش اتخذ كافة التدابير الردعية، الوقائية والاحترازية، التي تضمن حماية الحدود الوطنية على كامل امتداداتها من كل متربص غادر، إدراكا منه بحجم التحديات الأمنية المحيطة بالبلاد.