المدعي العام لباريس أكد أنه لم يكن على اتصال مع دواعش سوريا والعراق

إكن غير معروف لدى أجهزة الأمن وخطط للعملية أيام قبل تنفيذها

أكد المدعي العام في باريس، فرانسوا مولاينس أن الهجوم الذي نفذه الصحافي الجزائري فريد إكن عمل منعزل ولم يكن مخطط له، مضيفا أن المتهم لا يملك أي سوابق عدلية وغير معروف لدى الأجهزة الأمنية كما انه لم يقم باي اتصالات مع جهاديين في مناطق النزاع بسوريا والعراق، مشيرا أنه كان يحمل مطرقة وسكينين أثناء مهاجمته للشرطي بكنيسة نوتر دام .

أحيل الصحافي السابق في جريدة الوطن فريد إكن منفذ الاعتداء ضد شرطي قرب كنيسة نوتر دام بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام، أمام قاضي مكافحة الإرهاب، حسبما أفاد به المدعي العام في باريس، فرانسوا مولاينس، موضحا أن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الأمنية المختصة، وبعد تفتيش شقة الطالب الجزائري ومحتويات جهاز الكمبيوتر الخاص به، تم العثور على العديد من المواد العدائية وفيديوهات لعمليات إرهابية، وقال نفس المصدر أنه تم العثور على مفتاح USB كان ضمن مقتنيات الإرهابي الذي اشتغل في وقت سابق صحافيا بجريدة الوطن ، موضحا أن ذلك المفتاح كان يحتوي على كتاب لتنظيم داعش اسمه الذئاب الوحيدة تم تحميله في شهر جانفي المنصرم، وأضاف فرانسوا مولاينس، أن فريد إكن سجل تسجيلا مصورا يبايع فه تنظيم داعش الإرهابي قبل أن يحمل تطيق تلغرام لإرسال فيديو المبايعة لتنظيم داعش ، مضيفا أن فريد أكد للمحققين أنه فكر في تنفيذ هذه العملية أيام فقط قبل القيام بها، من جهتها، فتحت النيابة العامة تحقيقا مع فريد بتهمة محاولة القتل العمدي، وأمرت بإيداعه الحبس المؤقت.