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غادر الزنزانة بعد 6 سنوات من الاعتقال

أي دور لسيف الإسلام القذافي في ليبيا؟

  11 جوان 2017 - 19:17   قرئ 602 مرة   0 تعليق   الحدث
أي دور لسيف الإسلام القذافي في ليبيا؟

نظّم أهالي مدينتي سبها وبني وليد في ليبيا احتفالات شعبية بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل، بعد 6 سنوات من الحجز فور الإطاحة بحكم والده خلال أحداث مأساوية ضربت البلاد في العام 2011، وتعددت القراءات حول الدور الذي من الممكن إسناده إلى أبرز رموز النظام السابق في ليبيا، مع تباين المواقف بين مرحب بإطلاق سراحه ورافض لذلك.

 

قال خالد الزيدي محامي سيف الإسلام إن موكله أطلق سراحه في بلدة الزنتان بموجب قانون عفو أقره برلمان شرق ليبيا، وأضاف المحامي أن سيف توجه إلى مدينة أخرى لم يذكرها لاعتبارات أمنية. وطرح الإبقاء على نجل القذافي حيا ثم إطلاق سراحه بعد سنوات من الاعتقال بمنطقة الزنتان تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن يلعبه القذافي الابن في ليبيا، حيث تتنافس عدة جماعات مسلحة وحكومتان على الحكم، وسيف الإسلام 44 عاما هو الأبرز بين أبناء العقيد الليبي السابق وتردد وقتها أنه يعتزم خلافة والده قبل الأحداث الدامية التي اندلعت قبل ست سنوات وأطيح فيها بالقذافي وقتل. وأصدرت محكمة ليبية في طرابلس حكما بإعدامه في العام 2015 في جرائم حرب منها قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة. وظلت ضاحية الزنتان التي تنامت مكانتها بعد دورها في الإطاحة بحكم معمر القذافي على خلاف مع السلطات في طرابلس، ورفضت تسليم سيف الإسلام وهو مطلوب كذلك من المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن محاكمته في ليبيا لم تلتزم بالمعايير الدولية. ولم تعرف بعد الشروط التي وضعها محتجزو سيف لإطلاق سراحه أو لماذا يتركون أسيرا يعتبر ورقة تفاوض مهمة. وتقع الزنتان على مسافة 145 كيلومتر جنوب غرب طرابلس وتشهد انقسامات خاصة بها، لكنها متحالفة مع حكومة شرق ليبيا وقواتها المسلحة. وأدان بيان أصدره المجلس العسكري والمجلس البلدي في الزنتان ما نشره المكتب الإعلامي لكتيبة أبو بكر الصديق عن إطلاق سراح سيف  الذي لا يمت بصلة إلى الإجراءات القانونية وإنما هو تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنة للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء إليها . بالإضافة إلى ذلك أعلن عبد الحكيم معتوق، المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، عن وصول سيف الإسلام القذافي إلى مدينة أوبارى في الجنوب الليبى، عقب إطلاق سراحه من قبل المجلس العسكرى لثوار الزنتان. وأشار معتوق إلى أن نجل العقيد القذافي سيتوجه بكلمة مسجلة إلى الشعب الليبى خلال ساعات، لافتا إلى أن استقبال نجل القذافي تم من قبل حشد جماهيري في المنطقة يتقدمه الفريق على كنه، أحد العسكريين التابعين للنظام السابق في أوبارى.

مناد جلال

 

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