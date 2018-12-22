المنتخب الوطني يفوز على الطوغو بأداء متواضع

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزًا متواضعا ، على نظيره التوغولي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وسجل هدف الوحيد للخضر، مهاجم اندرلاخت البلجيكي سفيان هني، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بطريقة ممتازة، في لقطة انفرد فيها بالحارس الطوغولي بعد تمريرة من اسلام سليماني، ليسكن هني الكرة في الشباك بكرة ساقطة.

وأدى لاعب نادي ران الفرنسي رامي بن سبعيني، مباراة جيدة تجعله رجل المقابلة بلا منازع، بعد أن وقف في وجه هجوم الطوغولي خاصة في الشوط الثاني بعد أن تراجع أشبال ألكاراز للوراء ما جعلهم يتحملون ضغذ المنافس الذي حاول جاهدا لتعديل النتيجة الا أن رفقاء وهاب رايس مبولحي تمكنوا من انهاء اللقاء بفوز بهدف وحيد.

وعرفت المباراة حضور جماهيري محتشم بملعب مصطفى تشاكر بعد أداء الخضر المخيب في كأس أمم افريقيا الأخيرة بالغابون.

وحقق لويس لوكاس ألكاراز أول فوز له في مباراة رسمية ليحتل المنتخب الوطني الصدارة رفقة البنين الفائز على غامبيا بهدف دون رد، برصيد ثلاثة نقاط في الجموعة الرابعة.