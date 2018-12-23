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أكثر من 11% نسبة الغيابات في أول ايام امتحانات البكالوريا

  12 جوان 2017 - 13:26   قرئ 393 مرة   1 تعليق   الحدث
أكثر من 11% نسبة الغيابات في أول ايام امتحانات البكالوريا

بلغت نسبة الغيابات 39ر11 بالمائة خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا لدورة جوان 2017 تخص اغلبها المترشحين الاحرار،حسب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي كشفت هذا الاثنين كذلك عن 69
محاولة غش في هذا اليوم.
وأوضحت بن غبريت أنه "تم تسجيل خلال اليوم الاول من امتحان البكالوريا، نسبة 11,39 بالمئة من حالات الغياب، من بينهم 1,56 بالمئة بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين والباقي يخص المترشحين الاحرار".
وأبرزت الوزيرة أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما (09سا00د) سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان، مشيرة إلى أن عدم السماح للمترشحين بدخول قاعات الامتحان بعد الساعة التاسعة تماما "يندرج ضمن سلسلة الإجراءات المعتمدة لتأمين البكالوريا وضمان مصداقيتها".
وكانت الوزيرة قد شددت مرارا على ضرورة احترام الوقت والالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار.
 من جهة اخرى،كشفت بن غبريت عن تسجيل 69 حالة لمحاولة الغش في البكالوريا خلال اليوم الأول من الامتحان تتعلق أساسا باستعمال الهاتف النقال.
وكانت المسؤولة الأولى عن القطاع قد شددت على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه محاولات الغش وتتراوح بين الاقصاء لمدة 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.
للإشارة،فقد اتخذت الحكومة مخططا مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتأمين مواقع الامتحانات اضافة إلى اعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة وتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع،علاوة على منع دخول السيارات الى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.
ولتحسيس التلاميذ بخطورة الغش تم ايضا وضع ملصقات بخصوص منع استعمال بعض الاجهزة كالهاتف النقال والسماعات والبلوتوث وغيرها على مستوى مراكز الإجراء، كما قدمت الإرشادات للمترشحين من طرف الاساتذة الحراس و دونت كل هذه التحذيرات في الإستدعاء الخاص بالمترشح .
للتذكير يجتاز منذ امس الأحد وعلى مدار خمسة أيام  761.701،مترشحا امتحان البكالوريا،,من بينهم 491.298  متمدرس و 270.403 أحرار.

تعليقات (1 منشور)

Gabriel 13/06/2017 21:13:56
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