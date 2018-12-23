الرئيس بوتفليقة لن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

شريط الاخبار
وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول المياه المعدنية تكسانة العلامة الصينية بايك تقترح السيارة الأرخص في الجزائر موزعو الحليب بتيزي وزو يطالبون بزيادة هامش الربح نطمح إلى بلوغ 60 مليون مسافر و70 مليون طن من البضائع سنويا تنسيقية الأئمة تحذر الوزارة من تهديد الموظفين اللحوم المحجوزة كانت موجهة للاستهلاك الفردي ولا علاقة لنا بها لا وجود لصحفي جزائري ضمن الوفد الإعلامي الذي زار الكنيست انطلاق دروس الدعم عبر كل المؤسسات التربوية اليوم إنزال خليجي على الجزائر لتباحث أزمات الشرق الأوسط لقاءات ماراطونية رفيعة المستوى لإيجاد مخرج للرئاسيات مواطنون يتجندون في هبة تضامنية لإنقاذ حياة العياشي مواطنون ينوبون عن مؤسسات الدولة في عملية إسعاف شخص بوتفليقة سيكشف عن جديد الأربعاء المقبل الوكلاء يحافظون على عروض وتخفيضات معرض وهران وأوبتيما جديد كيا كناس موجود الآن وسيبقى حتى بعد رحيلك يا حجار الحكومة ستسحب أكثر من 26 مليار دولار من احتياطي الصرف ! مصرع 20 "حراقا" وإنقاذ 9 آخرين بعد احتراق قاربهم بوهران حجار يعترف بوجود "غموض ولبس" في مسابقات الماستر أويحيى يتحاشى الحديث عن تأجيل الرئاسيات قايد صالح يشيد بتطور القوات الجوية ويؤكد على ثقل مسؤوليات أفراد الجيش "العمال" يجمع الخصوم ويحقّق التوافق! طمار يأمر بتوسيع الحصص السكنية على المقاولين المحليين نحو تصدير مليون ونصف من الإسمنت مطلع سنة 2019 "القرصنة قتلت الفن ووفاء الجمهور ضمن لي الاستمرارية" " نعتذر من أنصارنا، والإقصاء لا يعني نهاية مشروع الفريق" الجزائري يتحوّل إلى طُعم لـ"قروش" المتوسط! 10 آلاف طفل دون السنة يموتون سنويا بمختلف المستشفيات! الحكومة تقتطع 25 مليار دينار من الخزينة لصيانة الطرقات خلال 2019 جنايات العاصمة تفتح ملف تبديد 2100 مليار سنتيم بالبنك الوطني الجزائري توفير فيتامين دي 3  لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات رفع العراقيل عن نقل السلع المصدرة بداية من جانفي أنام تستقبل حوالي نصف مليون عرض عمل طمار يأمر بصيانة وتنظيف 154 مجمع سكني عدل جامعيون في الشارع ونقابة الباحثين تكسر صمتا دام 25 عاما البترول يقترب من السعر المرجعي لموازنة الحكومة استقبال 100 ملف ضمن صيغة التمويل الذاتي تسجيل 60 بؤرة للحرائق بالعاصمة خلال السنة الجارية الريفيون والعمرة يحدثان ندرة في العملات الأجنبية ويلهبان أسعارها الجيش يكشف ورشتين لإعداد المتفجرات ويحجز أسلحة وذخيرة عيسى يطالب برفع مستوى الخدمات للحجاج الجزائريين
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الرئيس بوتفليقة لن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

الرئيس بوتفليقة لن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

  12 جوان 2017 - 14:14   قرئ 388 مرة   0 تعليق   الحدث
الرئيس بوتفليقة لن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

كشفت الدبلوماسية الفرنسية اليوم عن برنامج زيارة وزير الشؤون الخارجية وأوروبا جون ايف لو دريان إلى الجزائر والمبرمجة اليوم وغدا.

وكشفت الخارجية الفرنسية أن هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الثنائية بين فرنسا والجزائر، تهدف للتحضير لمواعيد مقبلة بين مسؤولي البلدين تتم على مستوى أعلى.

وأوضحت الدبلوماسية الفرنسية حسب برنامج زيارة وزير الخارجية جون إيف لو دريان الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن هذا الأخير سيتم استقباله من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون، للحديث قضايا ذات صلة بملفات التعاون الثنائي الى جانب مسائل أخرى حول الأزمات التي تهم الطرفين بالمنطقة.

وبدا واضحا من خلال برنامج الزيارة، أن وزير الخارجية الفرنسي لن يحظى باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات