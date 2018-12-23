فيما يواصل الدرك تحقيقاته في قسنطينة ويوقف عنصر دعم آخر للجماعات الارهابية

الجيش يعثر على أسلحة وذخيرة بسكيكدة

إثر عملية تطويق وبحث بمنطقة دوار بني زايد، بلدية القل ولاية سكيكدة، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 جوان 2017، على مسدس 01 رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء ودمرت مخبأ للإرهابيين يحوي مواد غذائية وأغراضا مختلفة، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بقسنطينة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأكثر من ثلاثة قناطير. من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بالطارف، محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.