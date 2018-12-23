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تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الشاحنات ببجاية

  12 جوان 2017 - 15:15   قرئ 371 مرة   0 تعليق   الحدث
تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الشاحنات ببجاية

تمكنت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من تسعة أشخاص مختصة في سرقة  الشاحنات وإعادة بيعها عبر ولايات الوطن، كما أورده اليوم الاثنين بيان من مصالح امن هذه الولاية.

وأوضح ذات البيان أن هذه الشبكة الإجرامية التي وضع حد لنشاطها  تتكون من 09  أشخاص ينحدرون من ولايات مختلفة  وينشطون عبر محور سطيف جيجل  بجاية وتبسة .
وتم تفكيك هذه الشبكة -كما ذكر ذات المصدر إثر شكاوي تقدم بها مواطنون إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية تفيد بتعرضهم إلى عمليات سرقة شاحناتهم  حيث
تم  بفضل العمل الميداني واستعمال طرق تقنية متطورة من طرف مصالح هذه الشرطة  التمكن من تحديد هوية أحد عناصر الشبكة وشريكه  ويتعلق الأمر بشخصين من مدينة  بجاية.
وبعد توقيفهما تم الكشف عن هوية بقية أفراد الشبكة الذين تم التأكد من  تورطهم في سرقات متعددة  وبالتنسيق مع نيابة المحكمة تم استصدار إذن بالتنقل  والتفتيش على مستوى إقليم اختصاص محكمة دائرة موكلان بولاية سطيف حيث تم توقيف  شخص ثبت تورطه في القضية وحجز وثائق سير مزورة تخص شاحنة مدون عليها هوية  مستعارة  آلة تستعمل لتثبيت لوحات الترقيم  والعثور على مركبة كان يستعملها  أثناء اقترافه للسرقات .
وكان عناصر هذه الشبكة يقومون بسرقة الشاحنات ليتوجهوا بها إلى مدينة بئر العاتر ومن تم بيعها لأشخاص لاستعمالها في عمليات التهريب.

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