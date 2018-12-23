الجمعيات الخيرية تبادر بتوزيع كسوة العيد على أطفال العائلات المعوزة

أضحى توفير كسوة العيد لأطفال العائلات المعوزة والمحرومة تقليدا وعادة لدى الجمعيات التضامنية بولاية البيض ،مشروع تراهن فيه على أن يعيش هؤلاء الأطفال العيد كالبقية. وفي هذا الشأن قال رئيس جمعية أيادي الخير رجا بوفرشة في تصريح لإذاعة الجزائر من البيض "إنه من 120 عائلة لدينا 82 طفلا على حسب عدد الأطفال الموجودين داخل العائلة" مبرزا أن هذه الجمعية تعتبر همزة وصل بين المحسن والفقير . و أضاف بوفرشة أن "الجمعية لها فكرة جديدة وتتطلب حضور المحسنين خاصة خلال شهر رمضان".