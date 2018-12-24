الاطاحة بعنصر دعم للإرهاب بتمنراست وتدمير مخبأين بسكيكدة

تمكن عناصر الدرك الوطني، أمس الاثنين، من توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بتمنراست، في حين دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأين للإرهابيين بسكيكدة يحويان مواد غذائية وأغراضا مختلفة حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء.

وكشف ذات البيان، أن حراس الحدود بولاية تلمسان، أحبطوا محاولة تهريب 13600 علبة من التبغ، كانت محمّلة على متن سيارة رباعية الدفع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 10 مهربين بتمنراست، وحجزت 20 مولدا كهربائيا و4 مطارق ضغط و330 لتر من الوقود.

من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بسكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وأدرار وغرداية والطارف، 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.