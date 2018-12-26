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«المحور اليومي» تكشف تفاصيل مثيرة عن العملية الناجحة لمصالح الأمن بقسنطينة

القعقاع يتبع تنظيم درودكال وينشق عن سرية الغرباء بعد مبايعتها لـ»داعش»

  13 جوان 2017 - 23:20   قرئ 882 مرة   0 تعليق   الحدث
القعقاع يتبع تنظيم درودكال وينشق عن سرية الغرباء بعد مبايعتها لـ»داعش»

كشفت معلومات استقتها «المحور اليومي» أن التحقيقات الأولية مع الإرهابيين الثلاثة الذين تم توقيفهم فجر الأحد بمدينة قسنطينة، ويتعلق الأمر بكل من «م. عمر» المكني بـ»القعقاع»، «د. عبد الله» الملقب بـ»حسن العاصمي»، و»ع. معاذ»، وكذا العناصر الثلاثة الأخرى التي شكلت خلية لدعم وإسناد هذه المجموعة الإرهابية، سمحت للمصالح الأمنية بدحض كل السيناريوهات التي تحدثت حول مصدر الأموال التي تم ضبطها بحوزتهم والمقدرة بـ200 ألف أورو(حوالي 3.5 مليار سنتيم) خارجي. 

 أسقطت المعلومات المتاحة أيضا فرضية أن يكون تنظيم «داعش» الإرهابي - عبر خلاياه المنتشرة على حدودنا الشرقية بكل من ليبيا وتونس - يحاول التأسيس لإمارة بشرق الجزائر والرد على الضربات التي وجهتها المصالح الأمنية لسرية الغرباء، التي أعلنت مبايعتها للإرهابي أبو بكر البغدادي منتصف عام 2015، وتحاول التسويق لها إعلاميا عبر موقع «أعماق» على أنها درع التنظيم بالجزائر. وسمحت ذات المعلومات بالتأكيد على أن هذه المبالغ المالية التي تم العثور عليها بحوزة الإرهابيين مصدرها قد يكون إما الأسواق الموازية لتداول العملات الأجنبية، وأن عناصر الجماعات الإرهابية حصلت على هذا المبلغ عن طريق خلايا الدعم والإسناد، ونظير مبالغ مالية بالعملة الوطنية جمعتها على مدار سنوات، وهي محصلة عمليات سلب ونهب طالت العديد من المواطنين بالمناطق النائية التي تعرف نشاط بقايا الجماعات الإرهابية، وخاصة بالجهة الغربية لولاية سكيكدة على الحدود مع ولاية جيجل، أو قد تكون مقدمة من قيادة التنظيم لإمارة الوسط كلف الإرهابي «القعقاع» بتوصيلها لنظرائهم بالإمارة الناشطة بمرتفعات منطقة القبائل. 

 القعقاع رفض مبايعة «داعش» وجدد ولاءه لـ«درودكال» 

 خلافا لما تم الترويج له عن أن الإرهابيين الموقوفين يتبعون «سرية الغرباء» التي كانت تحت إمرة الأمير المقضي عليه يوم 25 مارس الماضي «لوعيرة نور الدين» المدعو أبو الهمام، وهو ما يعني الولاء لتنظيم «داعش» الإرهابي والوليد غير الشرعي لما يسمى زورا وبهتانا بـ»الربيع العربي»، فقد كشفت هوية الإرهابي «عمر. م» المكني بـ»القعقاع» ومرافقيه «د. عبد الله» الملقب بـ»حسن العاصمي» و»ع. معاذ»، المنحدرين من ضواحي الجزائر العاصمة أنه وباقي رفاقه ينشطون ضمن خلية تتبع إمارة الشرق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنه انشق عن «سرية الغرباء» بعد مبايعتها لتنظيم «داعش» بعدما رفض قرار انشقاقها هي الأخرى عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكان ينشط ضمن فرع هذا التنظيم بشرق البلاد والمتمثل في كتيبة «الفتح المبين» المتمركزة بالجهة الغربية لولاية سكيكدة وخاصة ببلديات بني زيد، الشرايع، القل وأولاد اعطية، حيث يعتبر مسؤول التمويل والتجنيد وهو ما كان يقوم به ببلديات كركرة وعين قشرة التي ينحدر منها غالبية الشبان الملتحقين حديثا بالتنظيم الإرهابي، فيما تركز نشاطه ببلدية بني زيد في تكوين خلايا دعم وإسناد، حيث تعتبر البلدية الخزان الرئيسي لخلايا دعم وإسناد التنظيم بالمنطقة. 

  العملية تثبت فطنة عناصر الأمن والنية لم تكن تنفيذ عمل إرهابي 

 عثور مصالح الأمن بولاية قسنطينة على مسدسين آليين فقط بحوزة المجموعة الإرهابية إضافة إلى المبلغ المالي المذكور، أسقط فرضية التحضير لعمل إرهابي استعراضي، رغم أن بعض التحليلات سارت في سياق آخر، وتحدثت حتى عن أن مصالح الأمن أحبطت عملا إرهابيا محتمل أن يكون استعراضيا ويستهدف الوسط الحضري، وتحول «تخمين» بعض الخبراء الأمنيين إلى إشاعة تداولتها العامة بكثرة تحدثت عن عملية انتحارية قد تستهدف إحدى المراكز التجارية المنتشرة بالمدينة الجديدة علي منجلي، قبل أن تؤكد معلومات، أن تواجده بمدينة قسنطينة مسقط رأسه بحكم أنه ينحدر من حي شعبي يقع بوسط المدينة شكل سنوات التسعينات خزانا كبيرا للجماعات الإرهابية، ما هو إلا محطة في رحلته إلى مرتفعات الجبال الواقعة بمنطقة القبائل بولايات البويرة، تيزي وزو وبومرداس التي تحتضن إمارة الوسط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذا قيادة التنظيم الذي يضم مجلس للأعيان يترأسه عبد المالك درودكال. 

  القعقاع ومرافقاه كانا في طريقهما لمرتفعات منطقة القبائل 

 يكون الإرهابي «م. عمر» المكنى بالقعقاع والذي يشغل منصب مسؤول التمويل والتجنيد بإمارة الشرق، قد كان في طريقه رفقة مرافقيه العاصميين إلى مرتفعات منطقة القبائل للتحضير للقاء مسؤولي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأن المبلغ المذكور كان ينوي تسليمه وفق أوامر وصلته. وقد وصف الكثير من المتابعين للشأن الأمني ما قامت به الأجهزة الأمنية بالنجاح الكبير، حيث وبعد التمكن من اجتثاث «سرية الغرباء» والقضاء نهائيا على محاولات «داعش» بإيجاد موطئ قدم لها بالجزائر، أثبتت العملية الأخيرة أن الجماعات الإرهابية تحت مجهر مصالح الأمن وأن اجتثاثها كلية مسألة وقت وفقط.


كريم - ك  

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