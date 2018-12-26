ترأّست اجتماع مجلس الجامعة العربية لتحديد خطة عربية للتحرك

الجزائر تفعّل موقف المقاطعة لوقف التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا

تحرّكت الدول العربية باتجاه وقف التمدّد الإسرائيلي في عمق إفريقيا، وذلك بعد أسبوع من مشاركة الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع دول غرب إفريقيا إكواس ، وطلبت فلسطين من الجزائر التحرّك لوقف هذا التغلغل في القارة السمراء على حساب فلسطين.

عقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا غير عادي ترأسته الجزائر، بطلب من دولة فلسطين، التي دعت أيضا إلى إعداد خطّة تحرّك عربية لمواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الافريقية. وخرج الاجتماع، وفقا لما أوردته صحيفة اليوم السابع المصرية، أن تنتهج الخطّة العربية، مرحلة ميدانية، حيث يقوم وفد وزاري من جامعة الدول العربية، يتكون من رئاسة القمة ورئاسة المجلس الوزاري ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة ومن يرغب من وزراء الخارجية العرب، بجولة إفريقية أو أكثر تشمل الدول الافريقية المحورية والمؤثرة ولقاء رؤساء تلك الدول، ووزراء خارجيتها بهدف تعزيز التعاون العربي الإفريقي في مختلف المجالات وخاصة بشأن قضية فلسطين وإفشال المحاولات الاسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على الدعم الافريقي التاريخي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. كما تتضمن الخطة العربية، تعزيز التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للتصدي لترشيح اسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2020-2019، وتسريع وتيرة تنفيذ الخطة التي أعدتها الأمانة العامة في هذا الشأن. وتشمل الخطة التوصية بتأسيس آلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي لمتابعة مجالات دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تصويت الدول الأعضاء للاتحاد الافريقي لصالح قرارات دولة فلسطين في المحافل الدولية. ودعا المجلس في بيانه الختامي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى الحفاظ على المواقف الافريقية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية التي تعبر عنها القرارات والإعلانات التي تصدر بشكل دوري عن مؤتمرات القمة الافريقية والعربية الأفريقية بشأن دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكّدا على الارتباط الوثيق والعلاقات التاريخية التي توطنت بين دول وشعوب وحركات التحرر الافريقية مع القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة من الزمن والتي أسست على القيم المشتركة الثابتة في النضال لمكافحة الاستعمار والاضطهاد والفصل والتمييز العنصري، هذه القيم المناقضة لممارسات وسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني في أرضه وممتلكاته ومقدساته.

تأتي تحركات إسرائيل الافريقية، بعد إعلانها عن مساعيها لاستعادة ما تسميه ممتلكات اليهود عبر عدد من الدول العربية من بينها الجزائر، حيث مقاضاة الدول العربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها. وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الجزائر والدول العربية التي هاجروا منها، بيوتا وعقارات ومحلات ومصالح تجارية وحسابات مصرفية، إضافة إلى مؤسسات عامة مثل الكنائس والمعابد والمقابر اليهودية. وواجهت الجزائر مطالب من هذا القبيل أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، التي ترفع أمامها الدعاوى اليهودية، حيث أقنعت اللجنة الأممية بإصدار قرار يتضمن عدم قبول الشكاوى تحت مبرر أن تأميم أملاكهم من طرف الحكومة الجزائرية وقع قبل انضمامها إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في والمتضمن الحفاظ على أملاك الأجانب في حالات الحرب والنزاعات.