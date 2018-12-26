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وسط اتساع كبير لرقعة المظاهرات ودعوات لإسقاط رؤوس مخزنية

شرارة الاحتجاجات تصل وجدة والطلبة يطالبون بإنصاف الريف

  13 جوان 2017 - 23:55   قرئ 588 مرة   0 تعليق   الحدث
شرارة الاحتجاجات تصل وجدة والطلبة يطالبون بإنصاف الريف

اتسعت رقعة التظاهرات الاحتجاجية في المغرب لتصل إلى وجدة بعد الرباط وسط تعاطف كبير مع منطقة الريف -شمال البلاد-، التي انطلقت منها شرارة الحراك الشعبي المندد بالفساد وسوء ادارة الدولة والتمييز القبلي والطبقي بين المغاربة، حيث خرج المئات من الطلبة الجامعيين، في مسيرة احتجاجية، بشارع محمد الخامس في مدينة وجدة تنديداً بالاعتقالات التي طالت نشطاء الاحتجاجات الريف، ومنهم طالبين بجامعة وجدة.

تتفاقم الأوضاع يوما بعد آخر في المملكة المغربية مع تواصل احتجاج منطقة الريف واحتدامه، وانتقال شرارته إلى مختلف المدن المغربية بداية بالرباط ثم وجدة بحضور العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات والطلبة، حيث حول محتجون مدينتي الرباط ووجدة إلى ميدان مواجهة مع قوات الأمن المغربية التي حاولت دون جدوى التصدي للاحتجاج، وشهد تظاهرة كبيرة دعما للحركة الاحتجاجية في منطقة الريف في شمال المغرب، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح قادة هذا الحراك المعتقلين، حيث امتدت المظاهرات  على مسافة كيلومترات وهتف المتظاهرون  عاش الشعب  و حرية كرامة عدالة اجتماعية  و أطلقوا سراح المعتقلين ، كما دعا المتظاهرون بالدعوة بإسقاط مرتكزات النظام وما ردد من هتافات، اقتربت بقوة من الشعار الشهير للثورات العربية  الشعب يريد إسقاط النظام ، كما شهدت مدينة الحسيمة ونواحيها سلسلة من المسيرات والصدامات خلصت إلى اعتقال الشرطة أربعة ناشطين، وذلك بعد توقيف ستة متظاهرين آخرين يوم الجمعة، ثلاثة في الحسيمة ومثلهم في ضواحيها حسب نشطاء، وتشهد مدينة الحسيمة حالة من الامتعاض الشعبي استمرارا للاحتجاج الذي يقوده زعيم الحراك ناصر الزفزافي منذ أكتوبر 2016 والموقوف مؤخرا بتهمة  المساس بأمن البلاد . كما عرفت وجدة حراكا طلابيا كبيرا تضامنا مع محتجي الريف، فبعد الوقفة التي نظموها قبل يومين، بساحة باب سيدي عبد الوهاب، خاض المئات من طلبة جامعة محمد الأول، أمس، مسيرة احتجاجية، بشارع محمد الخامس بمدينة وجدة، وقاد الطلبة المسيرة من الجامعة، إلى وسط المدينة،  تنديداً بالاعتقالات التي طالت نشطاء الاحتجاجات الريف، ومنهم حسب الطلبة، طالبين بجامعة وجدة، ورفع المحتجون شعارات تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وشعارات أخرى كثيراً ما يرددها الطلبة على علاقة بالوضع العام في المغرب.

أسامة سبع

 

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