قالت إن الجزائر رفضت المساومة وتحافظ على موقفها

لوموند تؤكد ضغط السعودية بورقة الحج على دول إفريقية لمقاطعة قطر

اتهمت صحيفة لوموند الفرنسية السعودية بأنها استعملت ورقة الحج للضغط على دول إفريقية بينها الجزائر لركوب موجة مقاطعة قطر مستخدمة ورقة الحج من جهة، وورقة وقف المساعدات المالية التي تمنحها لدول فقيرة من جهة أخرى إلا أن الجزائر رفضت هذه المساومات.

تواصل السعودية محاولاتها لفرض حصار على قطر باستقطاب أكبر عدد من الدول، حيث أكدت صحيفة لوموند الفرنسية أنها تمارس ضغوطا على عدد من الدول الإفريقية لدفعها إلى قطع علاقاتها مع الدوحة، مستخدمة وسائل عدة، من بينها التهديد بتعقيد الحصول على تأشيرات لأداء مناسك الحج، وفق ما كشفت عنه صحيفة لوموند الفرنسية، وذكرت لوموند أن الرياض لا تدخر جهدا في سبيل توسيع قائمة الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، مضيفة أن هدفها هو الدول الإفريقية على رأسها دول المغرب العربي، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، وهي الدول التي كانت سباقة في الدعوة إلى الحوار على رأسهم الجزائر، كما أشار ذات المصدر إلى أن السعودية في إطار تحقيق هذا المسعى لجأت إلى تحريك سفرائها في العواصم الإفريقية وكلفت مبعوثين خاصين، لإقناع الحكام الأفارقة بترك الحياد واتخاذ موقف يساند الرياض، ويعادي الدوحة عبر سحب سفرائهم، وأوردت الصحيفة أن السعودية تمارس ضغوطا شديدة على الدول الإفريقية لتقطع علاقاتها مع قطر ، وأشارت إلى أنها تعتمد طريقتين للضغط على هذه الدول، الأولى التهديد بقطع بعض المساعدات التي وصفتها بالمتواضعة، أما الثانية التهديد المبطن بتعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة للحج أو العمرة، ولفتت إلى أنّه في حين سارعت بعض الدول إلى الرضوخ للضغوط السعودية، فضلت بعض الدول العربية والإفريقية الحفاظ على حيادها، حيث انضمت سبع دول إفريقية إلى صف المقاطعين على غرار مصر، النيجر، جزر القمر، موريتانيا، التشاد، موريس والسينغال، أما دولة جيبوتي فاكتفت بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة، خوفا من مغبة اتخاذ أي قرار قد يؤثر على ملف صراعها مع أريتريا الذي تلعب فيه قطر دورا هاما، وقالت لوموند إن السعودية لجأت إلى سلاح المال، إضافة إلى التهديد بتعجيز مواطني تلك الدول الإفريقية حين يتقدمون لطلب تأشيرة الحج.