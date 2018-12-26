لوموند تؤكد ضغط السعودية بورقة الحج على دول إفريقية لمقاطعة قطر

شريط الاخبار
قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة الجيش يكشف صواريخ جو - أرض جديدة في رابع عملية خلال شهر قايد صالح يشيد بالدور الفعال للناحية العسكرية الرابعة في تأمين البلاد جلاب يعلن عن خارطة طريق وطنية لترقية الصادرات بن غبريت تستدعي شركاءها الاجتماعيين لتفادي الإضراب أنام العاصمة تحقق 63 ألف توظيف خلال 11 شهرا جمع 34 مليون طن من النفايات في الجزائر سنويا تسجيل 16 إصابة بسرطان عنق الرحم في 2017 تطويب الرهبـان الـ 19 في الجزائر كان بشروط دروس وخطب في المساجد للتحسيس بخطورة ظاهرة الحر قة انطلاق مرحلة المتاجرة بالأصوات لانتخابات السينا رايلان تطلق أقوى هاتف ذكي جزائري بـ 63 ساعة اتصال متواصلة ترحيل ازيد من 3 الاف عائلة اليوم في اطار العملية 24 قايد صالح يشيد بالنتائج المحققة في حماية الحدود وأمن واستقرار البلاد متعاملون استفادوا من عقارات صناعية لمشاريع وهمية نطالب برفع المنع عن قائمة المنتوجات المستوردة وإقرار الزيادة على الرسوم هذه اقتراحات جمعية التجار لتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2019 ماذا يقول الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء؟ سفـــــاح بلكـــــورأمــــــام محكمــــــة الجنايـــــــات الاستئنافيـــــــة غـــــــدا إدانة الصحفي عدلان ملاح بعام حبسا نافذا زرواطي تؤكد تعديل القانون البيئي للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بوعزقي يشكل لجنة لإحصاء الأراضي الفلاحية 17 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الفواكه في 2018 إدراج التقويم المستمر في البكالوريا بداية من العام المقبل نتائج الفصل الأول جيدة ونسبة المتحصلين على المعدل تراوحت بين 61 و81 بالمائة رفع القدرة الإنتاجية إلى 80 مليون كتاب خلال الموسم الدراسي المقبل حجار يجتمع مع الاستشفائيين الجامعيين شكليا حجز 58 ألف أورو بمطار قسنطينة إجراءات استثنائية عبر الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة اجتماع السفراء العرب بالجزائر لدراسة التطورات العربية توقيف مدبر خطير من منظمي رحلات الحر قة بمستغانم غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تدعو الجزائريين للاستثمار في الجزائر تسليم المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة جويلية المقبل 820 مشروع سياحي بطاقة استيعاب 110 ألاف سرير قيد الإنجاز التجار يطالبون الحكومة برفع الحظر عن الاستيراد تدخُّلنا لإنقاذ عياش تم في آجاله ووفق البروتكولات العالمية استرجاع 7 مركبات منها سيارات استُغلت في وكالات كراء 4.5 بالمائة معدل التضخم السنوي إلى غاية نوفمبر 2018
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. لوموند تؤكد ضغط السعودية بورقة الحج على دول إفريقية لمقاطعة قطر

قالت إن الجزائر رفضت المساومة وتحافظ على موقفها

لوموند تؤكد ضغط السعودية بورقة الحج على دول إفريقية لمقاطعة قطر

  14 جوان 2017 - 22:42   قرئ 674 مرة   0 تعليق   الحدث
لوموند تؤكد ضغط السعودية بورقة الحج على دول إفريقية لمقاطعة قطر

اتهمت صحيفة لوموند الفرنسية السعودية بأنها استعملت ورقة الحج للضغط على دول إفريقية بينها الجزائر لركوب موجة مقاطعة قطر مستخدمة ورقة الحج من جهة، وورقة وقف المساعدات المالية التي تمنحها لدول فقيرة من جهة أخرى إلا أن الجزائر رفضت هذه المساومات.

  

تواصل السعودية محاولاتها لفرض حصار على قطر باستقطاب أكبر عدد من الدول، حيث أكدت صحيفة  لوموند  الفرنسية أنها تمارس ضغوطا على عدد من الدول الإفريقية لدفعها إلى قطع علاقاتها مع الدوحة، مستخدمة وسائل عدة، من بينها التهديد بتعقيد الحصول على تأشيرات لأداء مناسك الحج، وفق ما كشفت عنه صحيفة  لوموند  الفرنسية، وذكرت لوموند أن الرياض لا تدخر جهدا في سبيل توسيع قائمة الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، مضيفة أن هدفها هو الدول الإفريقية على رأسها دول المغرب العربي، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، وهي الدول التي كانت سباقة في الدعوة إلى الحوار على رأسهم الجزائر، كما أشار ذات المصدر إلى أن السعودية في إطار تحقيق هذا المسعى لجأت إلى تحريك سفرائها في العواصم الإفريقية وكلفت مبعوثين خاصين، لإقناع الحكام الأفارقة بترك الحياد واتخاذ موقف يساند الرياض، ويعادي الدوحة عبر سحب سفرائهم، وأوردت الصحيفة أن  السعودية تمارس ضغوطا شديدة على الدول الإفريقية لتقطع علاقاتها مع قطر ، وأشارت إلى أنها تعتمد طريقتين للضغط على هذه الدول، الأولى التهديد بقطع بعض المساعدات التي وصفتها بالمتواضعة، أما الثانية التهديد المبطن بتعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة للحج أو العمرة، ولفتت إلى أنّه في حين سارعت بعض الدول إلى الرضوخ للضغوط السعودية، فضلت بعض الدول العربية والإفريقية الحفاظ على حيادها، حيث انضمت سبع دول إفريقية إلى صف المقاطعين على غرار مصر، النيجر، جزر القمر، موريتانيا، التشاد، موريس والسينغال، أما دولة جيبوتي فاكتفت بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة، خوفا من مغبة اتخاذ أي قرار قد يؤثر على ملف صراعها مع أريتريا الذي تلعب فيه قطر دورا هاما، وقالت لوموند إن السعودية لجأت إلى سلاح المال، إضافة إلى التهديد بتعجيز مواطني تلك الدول الإفريقية حين يتقدمون لطلب تأشيرة الحج.

 أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات