مثقفون وحقوقيون يحضّرون لمشروع قانون لمحاربة التكفير

شريط الاخبار
قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة الجيش يكشف صواريخ جو - أرض جديدة في رابع عملية خلال شهر قايد صالح يشيد بالدور الفعال للناحية العسكرية الرابعة في تأمين البلاد جلاب يعلن عن خارطة طريق وطنية لترقية الصادرات بن غبريت تستدعي شركاءها الاجتماعيين لتفادي الإضراب أنام العاصمة تحقق 63 ألف توظيف خلال 11 شهرا جمع 34 مليون طن من النفايات في الجزائر سنويا تسجيل 16 إصابة بسرطان عنق الرحم في 2017 تطويب الرهبـان الـ 19 في الجزائر كان بشروط دروس وخطب في المساجد للتحسيس بخطورة ظاهرة الحر قة انطلاق مرحلة المتاجرة بالأصوات لانتخابات السينا رايلان تطلق أقوى هاتف ذكي جزائري بـ 63 ساعة اتصال متواصلة ترحيل ازيد من 3 الاف عائلة اليوم في اطار العملية 24 قايد صالح يشيد بالنتائج المحققة في حماية الحدود وأمن واستقرار البلاد متعاملون استفادوا من عقارات صناعية لمشاريع وهمية نطالب برفع المنع عن قائمة المنتوجات المستوردة وإقرار الزيادة على الرسوم هذه اقتراحات جمعية التجار لتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2019 ماذا يقول الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء؟ سفـــــاح بلكـــــورأمــــــام محكمــــــة الجنايـــــــات الاستئنافيـــــــة غـــــــدا إدانة الصحفي عدلان ملاح بعام حبسا نافذا زرواطي تؤكد تعديل القانون البيئي للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بوعزقي يشكل لجنة لإحصاء الأراضي الفلاحية 17 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الفواكه في 2018 إدراج التقويم المستمر في البكالوريا بداية من العام المقبل نتائج الفصل الأول جيدة ونسبة المتحصلين على المعدل تراوحت بين 61 و81 بالمائة رفع القدرة الإنتاجية إلى 80 مليون كتاب خلال الموسم الدراسي المقبل حجار يجتمع مع الاستشفائيين الجامعيين شكليا حجز 58 ألف أورو بمطار قسنطينة إجراءات استثنائية عبر الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة اجتماع السفراء العرب بالجزائر لدراسة التطورات العربية توقيف مدبر خطير من منظمي رحلات الحر قة بمستغانم غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تدعو الجزائريين للاستثمار في الجزائر تسليم المحطة الجوية بمطار أحمد بن بلة جويلية المقبل 820 مشروع سياحي بطاقة استيعاب 110 ألاف سرير قيد الإنجاز التجار يطالبون الحكومة برفع الحظر عن الاستيراد تدخُّلنا لإنقاذ عياش تم في آجاله ووفق البروتكولات العالمية استرجاع 7 مركبات منها سيارات استُغلت في وكالات كراء 4.5 بالمائة معدل التضخم السنوي إلى غاية نوفمبر 2018
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. مثقفون وحقوقيون يحضّرون لمشروع قانون لمحاربة التكفير

غشير يدعو نواب البرلمان إلى المساهمة فيه واقتراحه على الحكومة

مثقفون وحقوقيون يحضّرون لمشروع قانون لمحاربة التكفير

  14 جوان 2017 - 22:43   قرئ 1478 مرة   0 تعليق   الحدث
مثقفون وحقوقيون يحضّرون لمشروع قانون لمحاربة التكفير

شرع مجموعة من المثقّفين والحقوقيين، من بينهم أولئك الذين حضروا وقفة السبت، التنديدية بما تبثّه قنوات تلفزيونية خاصة من برامج تسيء إلى مرجعية المجتمع الجزائري وتمسّ بحريات الأفراد، في تجنيد حقوقيين وقانونيين من أجل صياغة مشروع قانون يجرّم التكفير.

 

سجّل مجموعة مثقفين جزائريين تناميا رهيبا لظاهرة التكفير التي قد تصل إلى ممارسة العنف والتهديد بالقتل وإهدار الدماء، مما جعلهم يتجنّدون من أجل التوصّل إلى صياغة نص قانوني يعاقب كل من يتعدى على الحريات الفردية للمواطنين، لا سيما في الممارسة الدينية ويقذفهم بالكفر والزندقة، من خلال مؤلّفات أدبية أو كتابات في الصحف أو حتى تعبير عن الرأي وفقا لما يكفله الدستور الجزائري.

أعلن الأديب أمين زاوي، عن المبادرة، التي انضمّ إليها مجموعة مثقّفين وأدباء وحقوقيين وإعلاميين، منهم من شاركوا في وقفة يوم السبت، بمقر سلطة ضبط السمعي البصري، احتجاجا على برامج  كاميرا خفية  تبثّها قنوات تلفزيونية خاصة، تسيئ إساءة بالغة لشخصيات عمومية ومواطنين، وصلت حدّ  ترهيب  الروائي رشيد بوجدرة، بإجباره على النطق بالشهادتين تحت طائل التهديد، وقال الحقوقي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بوجمعة غشير، لـ  المحور اليومي ، إنّه قد شرع قبل أزيد من سنة بالتنسيق مع مجموعة حقوقيين آخرين ورجال قانون، في صياغة مقترح لمشروع قانوني يجرّم التكفير، وأوضح بوجمعة غشير، أنّ الظاهرة عرفها المجتمع الجزائري سنوات التسعينات في ظل الأزمة الأمنية التي تسبّب بها الإرهاب الهمجي والوحشي، بسبب بروز تيارات إسلامية متطرفة تتبنّى الفكر التكفيري لكل الذين لا يدعمون أفكارها حتى وإن كانوا مسلمين، مضيفا أنّ طيلة السنوات التي تلت الأزمة الأمنية لم تتمكّن من محو تلك الأفكار من المجتمع الجزائري، وأصبح يتبنّاها رجال يفترض أن يكونوا هم من يحاربونها على غرار السياسيين، مشيرا بكلامه إلى تصريحات سابقة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، عمار سعداني، الذي كفّر جهارا نهارا، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وتحدّاها بالنطق بالشهادتين حتى يقدّم استقالته من الحزب، وأعرب الحقوقي عن أسفه من غياب المجتمع المدني، الذي يفترض أن يكون طرفا في مكافحة هذه الظاهرة، لأنّ المصالحة الوطنية تهدف بالأساس إلى إعادة الاستقرار إلى المجتمع الجزائري وفقا لمرجعيته الثقافية، واحترام دستوره الذي يمنع منعا باتا التدخّل في الحريات الفردية للمواطنين. ودعا الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى المساهمة في هذه المبادرة القانونية، لأنّ الدستور يكفل لهم حق اقتراح مشاريع قوانين والمساعدة في تمريره من خلال تبنّيه واقتراحه على الحكومة.

 حكيمة. ذ

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات