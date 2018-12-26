غشير يدعو نواب البرلمان إلى المساهمة فيه واقتراحه على الحكومة

مثقفون وحقوقيون يحضّرون لمشروع قانون لمحاربة التكفير

شرع مجموعة من المثقّفين والحقوقيين، من بينهم أولئك الذين حضروا وقفة السبت، التنديدية بما تبثّه قنوات تلفزيونية خاصة من برامج تسيء إلى مرجعية المجتمع الجزائري وتمسّ بحريات الأفراد، في تجنيد حقوقيين وقانونيين من أجل صياغة مشروع قانون يجرّم التكفير.

سجّل مجموعة مثقفين جزائريين تناميا رهيبا لظاهرة التكفير التي قد تصل إلى ممارسة العنف والتهديد بالقتل وإهدار الدماء، مما جعلهم يتجنّدون من أجل التوصّل إلى صياغة نص قانوني يعاقب كل من يتعدى على الحريات الفردية للمواطنين، لا سيما في الممارسة الدينية ويقذفهم بالكفر والزندقة، من خلال مؤلّفات أدبية أو كتابات في الصحف أو حتى تعبير عن الرأي وفقا لما يكفله الدستور الجزائري.

أعلن الأديب أمين زاوي، عن المبادرة، التي انضمّ إليها مجموعة مثقّفين وأدباء وحقوقيين وإعلاميين، منهم من شاركوا في وقفة يوم السبت، بمقر سلطة ضبط السمعي البصري، احتجاجا على برامج كاميرا خفية تبثّها قنوات تلفزيونية خاصة، تسيئ إساءة بالغة لشخصيات عمومية ومواطنين، وصلت حدّ ترهيب الروائي رشيد بوجدرة، بإجباره على النطق بالشهادتين تحت طائل التهديد، وقال الحقوقي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بوجمعة غشير، لـ المحور اليومي ، إنّه قد شرع قبل أزيد من سنة بالتنسيق مع مجموعة حقوقيين آخرين ورجال قانون، في صياغة مقترح لمشروع قانوني يجرّم التكفير، وأوضح بوجمعة غشير، أنّ الظاهرة عرفها المجتمع الجزائري سنوات التسعينات في ظل الأزمة الأمنية التي تسبّب بها الإرهاب الهمجي والوحشي، بسبب بروز تيارات إسلامية متطرفة تتبنّى الفكر التكفيري لكل الذين لا يدعمون أفكارها حتى وإن كانوا مسلمين، مضيفا أنّ طيلة السنوات التي تلت الأزمة الأمنية لم تتمكّن من محو تلك الأفكار من المجتمع الجزائري، وأصبح يتبنّاها رجال يفترض أن يكونوا هم من يحاربونها على غرار السياسيين، مشيرا بكلامه إلى تصريحات سابقة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، عمار سعداني، الذي كفّر جهارا نهارا، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وتحدّاها بالنطق بالشهادتين حتى يقدّم استقالته من الحزب، وأعرب الحقوقي عن أسفه من غياب المجتمع المدني، الذي يفترض أن يكون طرفا في مكافحة هذه الظاهرة، لأنّ المصالحة الوطنية تهدف بالأساس إلى إعادة الاستقرار إلى المجتمع الجزائري وفقا لمرجعيته الثقافية، واحترام دستوره الذي يمنع منعا باتا التدخّل في الحريات الفردية للمواطنين. ودعا الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى المساهمة في هذه المبادرة القانونية، لأنّ الدستور يكفل لهم حق اقتراح مشاريع قوانين والمساعدة في تمريره من خلال تبنّيه واقتراحه على الحكومة.