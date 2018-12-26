إرهابي يسلّم نفسه بتبيازة وتوقيف مهرّبين في عدة ولايات

الجيش يضيّق الخناق على الإرهابيين والمهرّبين خلال رمضان

تكشف الحصيلة الأمنية التي حققها عناصر الجيش الوطني الشعبي عن مدى تضييق مفارزه عبر الوطن للخناق على خلايا الدعم والإسناد والقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية بولايات الوسط ودك معاقلها التقليدية، وكذا إجهاض محاولات تدعيمهم بالأموال والمؤونة، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، تسليم الإرهابي ر. نسيم نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بتيبازة، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شخصين مشبوهين، يُعتقد أنهما يدعمان الجماعات الإرهابية بقسنطينة، بالإضافة إلى قطع الطريق على المهربين.

رغم التنبؤات والتحذيرات من سعي بقايا الجماعات الإرهابية القيام إلى شن هجمات استعراضية خلال شهر رمضان ضد منشآت ومواقع وطنية وأجنبية حساسة، إلا أن مختلف وحدات الجيش تمكنت من فرض حصار رهيب طيلة الـ 19 يوما الأولى منه على خلايا الدعم والإسناد والكتائب الإرهابية، ونجحت الناحية العسكرية الأولى والخامسة التي سُجلت بها أثقل حصيلة، في تحقيق نتائج مهمة بولايات الوسط والشرق، ولعل أهم عملية تلك التي قضت فيها مفارز للجيش بولاية البليدة على إرهابيين خطيرين وقامت بتوقيف 5 عناصر دعم بذات الولاية خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى توقيف ثلاثة إرهابيين بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، مع العثور بحوزتهم على 200 ألف أورو كانت موجهة لأمير القاعدة عبد المالك دروكدال.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، تاجر مخدرات يدعى ن. ع ، وحجزت 57.5 كيلوغراما من الكيف المعالج، وسيارة سياحية، ومبلغا ماليا يقدر بـ 2.802.500 دج، فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني بولاية الطارف مهربين بحوزتهم 5.5 كلغ من المرجان، كما استطاعت ذات المصالح بكل من غرداية وبرج باجي مختار، توقيق خمسة مهربين وحجزت شاحنة وثلاث سيارات رباعية الدفع محملة بـ 3830 لتر من الوقود.