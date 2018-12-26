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وزارة الخارجية تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجزائريين ضحايا حريق لندن

  16 جوان 2017 - 14:31   قرئ 385 مرة   0 تعليق   الحدث
وزارة الخارجية تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجزائريين ضحايا حريق لندن

شكل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل خلية أزمة مكلفة بضمان متابعة تطور الأوضاع جراء الحريق الذي اندلع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ببرج غرينفيل في لندن حيث تقطن عائلات جزائرية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن "تشكيل هذه اللجنة جاء بناءا على المعلومات التي وافتنا بها قنصليتنا في لندن و التي تفيد بوجود بعض العائلات الجزائرية التي تقيم في المبنى الذي تعرض للحادث"، مضيفا " قام سفيرنا وقنصلنا في لندن بزيارة إلى موقع الحادث و إلى مراكز استقبال الضحايا في حين تم إرسال بعض الأعوان الدبلوماسيين إلى المستشفيات حيث تم استقبال المصابين"، وأوضح بن علي الشريف أن "مصالحنا الدبلوماسية و القنصلية في لندن على اتصال دائم مع السلطات البريطانية المختصة و مع ممثلي الجالية الجزائرية بغرض الحصول على أي معلومة مفيدة" مضيفا أن "عملية تحديد هوية الضحايا صعبة نظرا لحجم المأساة والعدد المرتفع للمفقودين وليس هناك أي خبر أكيد لحد الآن عن وقوع ضحايا جزائريين في هذه المأساة".

 

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