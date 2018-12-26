مشاورات واسعة مع البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني لترشيد سياسة الدعم قريبا

هذا هو مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون..

علنت حكومة عبد المجيد تبون عن شروعها في سلسلة مشاورات واسعة مع البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من أجل التوافق على الصيغة التي يمكن بها تحديد الفئات الهشة التي تستفيد من سياسة التحويلات الاجتماعية، مؤكّدة أن سياسة التقشّف لن تمسّ سوى ترشيد النفقات العمومية وفقا لتقييم يشرف عليه خبراء اقتصاديون.

تضمّن مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي حصلت «المحور اليومي» على نسخة عنه، تجسيدا لمشروع التنويع الاقتصادي للتقليل من التبعية للنفط، مع تعزيز المكتسبات الاجتماعية والحرص على تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم للفئات الهشة عن طريق استحداث آليات جديد بصفة تدريجية تسمح بتحديد هذه الفئات. وأعلنت الحكومة عن شروعها في سلسلة مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لتصويبها نحو الفئات الهشة، من أجل إرساء العدل الاجتماعي بشكل أكبر، مؤكّدة أنها ستسهر على إعداد سياسات فعالة لإعادة التوازن التعريفي الذي سيتمّ وضعه بشكل تدريجي، قصد التقرب من التكاليف الاقتصادية لهذه الخدمات، مع الحفاظ على التعريفات التي تلائم الأسر ذات الدخل الضعيف. وشددت الحكومة على أن علاقة الدولة مع المتعاملين المكلّفين بالخدمات العمومية ستقوم على أساس النجاعة التي ستحدد الأهداف الواجب بلوغها بالنسبة لكلّ متعامل، لا سيما فيما يخص تلبية احتياجات السكان ومستوى نوعية الخدمة المقدمة مقابل الممنوح من الدولة. تنويع اقتصادي بالاعتماد على المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة كما وضعت الحكومة خطّة عمل تجسّد «نقلة» في الاقتصاد الوطني، إذا تمّ تجسيدها، بما يسمح بإخراج البلد من التبعية للنفط تدريجيا، حيث تضمّن اعتماد الحكومة على مسعى ميزانياتي جديد يرتكز على استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ النمو الحيوي المستمرّ، حيث يُسند فيه الدور الأساسي إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة باعتبارها تسمح بالتعجيل بعائدات الاستثمار، ونظرا لأثرها في إنتاج الثروات واستحداث مناصب الشغل. ويؤكّد مخطط عمل حكومة تبون أن السياسة الميزانية الجديدة ترمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، من خلال تحسين إيرادات الجباية العادية لتغطي أهم نفقات التسيير وترشيد النفقات وحشد الموارد الإضافية اللازمة من السوق المالية الداخلية. ولهذا الغرض ستعمل الحكومة على التكييف التدريجي للميزانيات والتحكم أكثر في النفقات العمومية، مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني، من خلال إعادة ترتيب النفقات في مستويات معيارية قصد ضمان تماسك السياسة الميزانية.

الدولة لن تموّل من الخزينة مشاريع لم تحقق أرباحا

بخصوص تدابير ترشيد النفقات التي طلب رئيس الجمهورية من حكومته التمسّك بها، فإن الأمر يتعلق بالنفقات العمومية الموجهة لنشاطات لا تنتج عنها أي تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد أو المجتمع، حيث يخضع أي تدبير جديد يلتمس دعم ميزانية الدولة إلى تقييم ومتابعة من قبل اقتصاديين. كما تنوي الحكومة جديا إصلاح النظام الجبائي، من خلال تكوين الموارد البشرية وتعميم التسيير الإلكتروني للضريبة وتدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة وتحسين التحصيل الجبائي، لاسيما الرسم على القيمة المضافة وكذا مراجعة عدد من الإعفاءات الضريبية، وفرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية، مراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات، مع تدعيم محاربة الاحتيال والتهرب الجبائيين وتحسين العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية. وحرصت الحكومة على دعم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال آليات كفيلة بذلك، حيث ستعد قانونا خاصا بالجباية المحلية يسمح بتثمين قدرات كل جماعة محلية، وستعمل على تحسين أنظمة التضامن بين الجماعات الإقليمية بتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المربحة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات الإقليمية، فضلا عن توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية وترقية التسيير عن طريق الانتداب والشراكة، إضافة إلى توسيع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية إلى النشاطات الاقتصادية الأكثر مردودية وإعادة النظر في مفهوم التسيير للحساب الخاص.

مواصلة تطهير مناخ الأعمال والتمسك بقاعدة 51/49

أعلنت الحكومة تمسكها بقاعدة الاستثمار 51/49، والتي في إطارها ستعمل على مواصلة التطهير الجوهري لمناخ الأعمال، قصد تحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود التي تكبحها وتوفير جاذبية الاستثمارات المباشرة الأجنبية، خصوصا منها تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية واستحداث مناصب شغل. كما شددت على عزمها على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين عليه، رقمنة المحافظات العقارية وإدخال الإعلام الآلي على نشاطات مصالح أملاك الدولة واستغلال الأشغال المتبقية في إعداد المسح العام للأراضي. وأعلن الجهاز التنفيذي في تشكيلته الجديدة عن نظام جديد لتمويل الاستثمار وإصلاح النظام البنكي وقطاع التأمينات، من خلال مواصلة تعميق الإصلاحات التي بُوشرت، من خلال تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات المصغّرة والصغيرة والمتوسطة، وتنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة عبر إقامة شبابيك موجهة للمالية التشاركية في البنوك العمومية، فضلا عن عصرنة أنظمة الإعلام الآلي في هذه البنوك، ناهيك عن إعداد إطار قانوني خاص بإصدار السندات السيادية للتمويل التساهمي. كما أكدت تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار، حيث ستتوسع مهامه لتمويل استثمارات الشراكة عمومية-خاصة. كما تعتزم الحكومة استحداث سلطة مستقلة للتأمينات بهدف ضبط أفضل لهذا القطاع.

بلوغ نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 6.5 % في غضون 2030

سطّرت حكومة عبد المجيد تبّون أهدافا ينبغي بلوغها خلال فترة 2020-2030، تتمثل في نموّ الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة خلال هذه الفترة، زيادة أضعاف دخل الناتج المحلي الخام بنسبة 2.3 بالمائة عن كل نسمة، مضاعفة حصة الصناعة التحويلية، فيما يخص القيمة المضافة لتصل إلى نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام آفاق 2030، تخفيض نسبة النمو السنوية للاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة 3 إلى 4 بالمائة آفاق 2030، بفضل نموذج طاقوي جديد يرتكز على العقلانية والفعالية الطاقوية. أما فيما يتعلق بتطهير المجال الاقتصادي والتجاري، فتعتزم الحكومة القيام بأعمال تشجيعية بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي. وفي مجال ضبط السوق، أكدت الحكومة مواصلتها في تعزيز الترتيبات القانونية المتعلقة بالتهريب، لمكافحته وتنمية شبكة التوزيع والمنشآت الأساسية التجارية، ومواصلة القضاء على الأسواق الموازية، وإتمام برنامج إنجاز ثماني أسواق لبيع الخضر والفواكه بالجملة، ومواصلة سياسة ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مراجعة ترتيبات سير صندوق الجنوب من خلال تكييف قائمة الولايات المعنية. وأكدت الحكومة أن سوق الإسمنت والحديد ستكون إحدى الأهداف الرئيسة لمصالح المراقبة، مع توسيع هذه العملية إلى المنتجات المدرجة في نظام الرخص. وفي مجال التجارة الخارجية، نص مخطط عمل الحكومة على تحديد المنتجات التي يمكن أن تكون بديلة للمنتوجات المستوردة وبعث مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. في القطاع الفلاحي، تنوي الحكومة توسيع المساحات المسقية وإنشاء مساحات جديدة للامتياز الفلاحي مع استصلاح 370 ألف هكتار وإنشاء مساحات كبرى مسقية جديدة بمساحة قدرها 331 ألف هكتار.

استمرار دعم القضية الفلسطينية والشعب الصحراوي

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد، أكدت الحكومة ضرورة تعزيز دور الجزائر ومكانتها في الساحة الدولية، كما أكدت أن الجزائر ستظل وفية لالتزاماتها التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب المستضعفة، حيث ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما ستواصل دعمها للقضية الصحراوية العادلة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره. وفي مجال الدفاع الوطني، أكدت الحكومة أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل في إطار مهامه الدستورية حماية السيادة الوطنية والدفاع عن حرمة التراب الوطني، كما سيواصل محاربة الإرهاب، مدعوما بكل قوى الأمن.

حكيمة ذهبي