قايد صالح أكد أنّ الحفاظ على هيبة الجزائر مهمة نبيلة بين أيدي أبنائها

«سنكون بالمرصاد ونردع من يفكر في المساس بسيادة الجزائر وأمنها»

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي «استعداد المؤسسة لتمتين دعائم قدرتها العسكرية، واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الغادرة التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني».

شدّد الفريق في كلمته بعد اللقاء التوجيهي الذي جمعه بإطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية، والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل الآفات، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله، قائلا «إن حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا مهمة نبيلة موضوعة بين أيدي أبنائها المخلصين الذين يقع على عاتقهم دور وواجب ومسؤولية إتمام هذه المهمة بالغة الحيوية، لاسيما ونحن نعيش اليوم في عالم غير مستقر غير آمن وغير مأمون الجانب بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، أثبتها الماضي القريب والبعيد ويثبتها الحاضر، وهو ما جعلنا ويجعلنا اليوم في الجيش الوطني الشعبي، نعمل، بسند ودعم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على تمتين دعائم قدرتنا العسكرية، وعلى استنهاض أداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغادرة التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني». كما ذكّر قايد صالح بالتضحيات الجسام التي بذلها جيل نوفمبر من أجل افتكاك حريته واستقلاله على بعد أيام قليلة عن حلول الذكرى الخامسة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية قائلا «إنكم ترابطون في هذه المنطقة الغالية من تراب الوطن، والجزائر تستعد هذه الأيام للاحتفال بالذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني، وهي ذكرى تستوجب منا جميعا الوقوف وقفة تأمل وتذكر، حتى نتقاسم جميعا مع شعبنا برمته، بهجة إحيائه لهذا العيد الوطني الخالد، وقفة تعبق بالتقدير والاحترام والإجلال للرجال العظام، الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى قوة الإرادة ورسوخ العزيمة، وثبت خطاهم إلى ما يستجيب مع عظمة ثورتهم الشعبية والربانية ومكنهم من استكمال مسيرتها المظفرة وزحفها المنتصر، هذه الثورة الكبيرة والشامخة، كبر طموحاتها وشموخ أهدافها النبيلة والسامية، نبل مبادئها وسمو قيمها، فذلكم هو الاستقلال الذي تحقق بالدم والدموع، الذي يعود إليكم اليوم واجب المحافظة عليه ومسؤولية تثبيت عـراه وتقوية مقدراته» .إثر ذلك، قام الفريق بزيارة مدرسة أشبال الأمة، أين تابع عرضا شاملا حول مهامها، قدمه قائد المدرسة ليتفقد بعض مرافقها الإدارية والبيداغوجية، كما تعد مدرسة أشبال الأمة بتمنراست عاشر مدرسة تُنجز خلال السنوات القليلة الماضية، وهي مخصصة للتعليم المتوسط وسعتها 800 مقعد بيداغوجي، وستشرع في تكوين الأشبال انطلاقا من الموسم الدراسي 2017/2018.

أسامة سبع