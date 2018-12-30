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طهران تسابق الزمن لنجدة حليفتها قطر من حصار الجيران ومصر

الأزمة مع قطر تقود «ظريف» إلى جولة مغاربية مفاجئة!

  17 جوان 2017 - 18:40   قرئ 563 مرة   0 تعليق   الحدث
الأزمة مع قطر تقود «ظريف» إلى جولة مغاربية مفاجئة!

كلف الرئيس الإيراني المنتخب قبل أيام لولاية ثانية وزيره للشؤون الخارجية محمد جواد ظريف بتفعيل الاتصالات الدبلوماسية بين طهران ودول محورية بالعالم العربي وشمال إفريقيا، من بينها الجزائر التي يزورها «ظريف» ضمن جولة تقوده اعتبارا من اليوم إلى كل من تونس وموريتانيا. ويأتي هذا المستجد متناغما مع الموقف الجزائري «المشرّف» من الأزمة الخليجية بعد دعوة الجزائر أطراف الخصومة إلى «التعقل وتغليب لغة الحوار والتهدئة» لحل الخلافات التي قطعت الوصال بين الدوحة وثلاث عواصم خليجية، هي الرياض والمنامة وأبوظبي فضلا عن القاهرة.  

تعوّدت الخارجية الإيرانية أو سفاراتها بالدول المغاربية على كشف تواريخ زيارات مسؤولها المباشر أو من هو أرفع منه بهرم الدولة الإيرانية، بأيام أو أسابيع، لكن الجولة الجديدة لم يكشف عنها سوى قبل ساعات عن موعدها، مما يجعلها رهينة لظروف «استثنائية» مربوطة بعامل المفاجأة. ورغم أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسيمي اعتبر أن «الهدف من هذه الجولة هو تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الدول والتشاور حول تطورات المنطقة ومنها سوريا وقضايا البلدان العربية تعد من محاور المحادثات التي ستجري خلال الزيارة»، إلا أن الهدف الخفي لزيارة جواد ظريف لن يخرج عن إقناع الدول الثلاث وهي الجزائر وتونس وموريتانيا للقيام بمساع جدية مع دول الخليج الغاضبة على قطر الحليف التقليدي لإيران بمنطقة «الخليج الفارسي» وفق فلسفة طهران التي ترفض تسمية «الخليج العربي»، لعقيدتها التوسعية. وأوضح الناطق باسم خارجية إيران أن «تطورات المنطقة تتطلب المزيد من التضامن بين الدول الإسلامية وأن طهران ترى أن على هذه الدول إبداء مزيد من الوحدة والتضامن أمام الأعداء ومسببي التفرقة». ويذهب الكاتب المتخصص في الشؤون الإيرانية عدة فلاحي إلى أن جولة ظريف إلى المغرب العربي «لها علاقة بأزمة الخليج، وما شجع على الزيارة هو الموقف المتوازن من الدول المغاربية إزاء الأزمة بين قطر وجيرانها ومعهم مصر، مع استثناء موريتانيا التي انساقت وراء دول الخليج في تعاطيها مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر». ويشدد فلاحي في تصريح لـ»المحور اليومي» على أن إيران «أدركت أن هذا الموقف المتحرر من الإملاءات والهيمنة السعودية هو مؤشر جيد وإيجابي لصالحها، بحكم العداوة والخصومة التقليدية بينها وبين المملكة العربية السعودية». وفور اندلاع الأزمة التي فرضت حصارا على قطر الحليف التقليدي لإيران، تَواصَل محمد جواد ظريف هاتفيا مع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بغرض تطويق الأزمة غير المسبوقة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي». ويردد ظريف مقولته «الجيران باقون في أماكنهم ولا يمكن تغيير الجغرافيا. الضغوط ليست الحل، ولا بد من الحوار، خاصة في شهر رمضان»، مثلما نشره على صفحته الرسمية بموقع تويتر. ولم تدخر طهران جهدا لمساعدة قطر في تجاوز المشاكل الاقتصادية التي ستتعرض لها بسبب القرار الخليجي العربي. وبعد إغلاق السعودية والإمارات والبحرين كافة المنافذ الحدودية مع قطر، أصبحت الأجواء الإيرانية المنفذ الوحيد للطيران القطري الذي ينظم 165 ألف رحلة مع دول العالم سنويا. وتتزامن زيارة ظريف إلى الجزائر مع استقبال الأخيرة وزيرين خليجيين هما المستشار بوزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة فارس المزروعي، ووزير الدولة للشؤن الخارجية القطري سلطان بن سعد سلطان المريخي. وقال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي تباحث مع المسؤولين الخليجيين «الموقف الجزائري منذ اندلاع هذه الأزمة وضرورة تسوية الخلافات والنزاعات التي يمكن أن تظهر بين بلدان شقيقة وجارة عن طريق الحوار». وغداة إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، سارعت الجزائر إلى إطلاق دعوة صريحة لـ «الالتزام بمبدإ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف»، مؤكدة أنها «واثقة أن الصعوبات الحالية ظرفية وأن الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية». 

منـاد جلال 

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