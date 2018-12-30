مشاهير يقبضون «شكارة» أموال مقابل فبركة الكاميرا الخفية

الجمهور الجزائري ضحية احتيال المنتجين

فضح شهر رمضان 2017 عشرات المنتجين الذين يُعدّون سلسلات «كاميرا كاشي» ويبيعونها بالملايير للقنوات التلفزيونية، لينتهي بهم الأمر إلى التحايل على الجمهور عن طريق فبركة مشاهد «كاميرا خفية» مع شخصيات عمومية ومشاهير مقابل «شكارة» تقبضها هذه الشخصية، مدّعين أنّه كان مقلبا عفويا.

لم تكن سلسلة الكاميرا الخفية «الواعرة» التي تنتجها وتعدّها خرّيجة «ستار أكاديمي» ريم غزالي بالتعاون مع صاحب فيديو «منسوطيش» شمس الدين عمراني المدعو «ديزاد جوكر» سوى القشّة التي فضحت ممارسات وتحايلات بالجملة، تمارسها شركات إنتاج في البداية على القنوات التلفزيونية الخاصة، الخاسر فيها هو الجمهور، الذي يحسبه هؤلاء «غبيا» حتى يكسبوا من ورائه الملايير من الأموال، ويستغلّون في ذلك ثلاثين يوما من الشهر الفضيل من أجل التحايل عليه ببرامج أقلّ ما يقال عنها إنها تافهة سقطت في الرداءة والفظاظة لتكرّر مشاهد بعيدة كلّ البعد عن الترويح عن نفس المشاهد حتى لا نقول إضحاكه. ولم يجد منتجو «كاميرا كاشي» المسمّاة بـ «الواعرة» سوى إعداد حلقة ليؤكدوا فيها أنّ تلك السلسلة التي بلغت حلقتها العشرين هي مجرّد فبركة، يُستهدف بها الجمهور، حيث أقرّوا أنهم اتّفقوا مع كلّ الشخصيات التي مرّت عبر المقالب من أجل «إضحاك» الجمهور، ولم تكن هذه الخطوة لتحدث لولا تفطّن المشاهدين من متابعيهم للأخطاء التي فاقت السبعة في كلّ حلقة من حلقات السلسلة، تارة بتغييرات في ملابس الشخصيات التي تتعرّض للمقلب، وتارة أخرى في ردود الفعل الباهتة. ويحيل هذا التجاوز إلى التساؤل بخصوص البرامج الأخرى التي تشتريها قنواتنا التلفزيونية بملايير السنتيمات، لتعرضها على المواطنين في الشهر الفضيل، في ظلّ افتقار هذه القنوات للجان خاصة بقراءة البرامج المعروضة عليها حتى تتفادى الوقوع في إحراج مع متابعيها. واستورد هؤلاء المنتجون هذا النمط من العمل من سلسلات «كاميرا كاشي» تبثّ عبر قنوات تلفزيونية عربية، على غرار السلسلة الشهيرة للفنان المصري رامز جلال، التي بلغت جزءها السادس خلال رمضان لهذا الموسم، وأصبحت تحت اسم «رامز تحت الأرض»، حيث يقوم رامز بدعوة فنانين وشخصيات معروفة من العالم العربي وحتى من بقية دول العالم على غرار الشاب خالد والممثل الهندي شاروخان، من أجل فبركة مقلب بمقابل مادّي ضخم. ويشاع أن رامز جلال ليس هو صاحب الفكرة، بل وراءه شخصية مصرية نافذة تستفيد من الأرباح الضخمة التي تدرّها مثل هذه الإنتاجات الرديئة والمفبركة عليها، لا سيما أن القناة التي تبثّها «أم.بي.سي» تحوز سنويا المرتبة الأولى في نسبة المشاهدات عبر العالم العربي.

إحصاءات نسب مشاهدة وفق منطق «من يدفع أكثر»

لا يتعلّق الأمر بفبركة الإنتاجات فحسب، وإنما تجاوز ذلك كثيرا، وبلغ حدّ التكهّن بعدد مشاهدي برامجها، لتكذب على الجمهور بأنها تحتلّ مرتبة متقدمة في نسب المشاهدة، حيث انتشرت ظاهرة المراكز التي أصبحت تقدم إحصاءات نسبية مبنية على الدجل، تساهم بشكل كبير في توجيه المشاهد نحو قنوات وبرامج معينة بإحصاءات نسبية مبنية على الدجل، وتفتري على الرأي العام بأرقام مزيّفة، في وقت يقول خبراء في مجال البث الإذاعي والتلفزي، إنّ هذه الإحصاءات تقدّمها مكاتب ترفع فيها نسب مشاهدة قنوات على حساب أخرى، وكلّ ذلك وفقا لمعيار من يدفع أكثر. وتنشر القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة بين حين وآخر إحصاءات مشاهدة تتباهى بها أمام بعضها بعضا، على أساس التفاوت، فيما يقول خبراء في البث الإذاعي إنّ تلك الإحصاءات قائمة على أساس واحد وهو «من يدفع أكثر»، مما يظهر تواطؤ قنوات مع هذه المعاهد.

حكيمة ذهبي