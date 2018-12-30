في قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي بين البلدين

جواد ظريف يؤكد تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيران

أكد وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تطابق وجهات النظر بين الجزائر وبلاده بخصوص مسألة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، احترام أراضي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

قال الوزير الإيراني في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، إنه تم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر والآراء المشتركة بخصوص ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب واحترام سيادة ووحدة أراضي الآخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا ضرورة الحوار للتوصل إلى الحلول السلمية للنزاعات والخلافات .

وأوضح أنه تطرق أيضا مع الوزير مساهل إلى القضايا الإقليمية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ، مشيرا إلى أن المحادثات كانت جيدة وبناءة . وبالمناسبة، اعتبر رئيس الدبلوماسية الإيرانية أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران متينة جدا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية. وأشار إلى وجود مشاورات دائمة وحوار مستمر بين البلدين بخصوص مختلف القضايا. وأضاف في هذا السياق أنه تم التطرق في هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك التعاون المصرفي والاقتصادي والطرق الكفيلة بتفعيل ودفع هذه العلاقات نحو الأمام أكثر .

من جهته، أكد مساهل أنه تم خلال لقائه مع نظيره الإيراني تقييم آليات التعاون الثنائي ومناقشة الأوضاع الراهنة في العالمين العربي والإسلامي .