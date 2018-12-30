معلومات حول تسلل عناصر مدرّبة ضمن قواعد داعش بليبيا

الجزائر وتونس تحذّران من اعتداءات إرهابية محتملة

حذرت تقارير أمنية كلا من الجزائر وتونس ودول أوربية من مخطط لتنظيم داعش ، لتنفيذ اعتداءات إرهابية من طرف انتحاريين تم تدريبهم في ليبيا، بحثا عن صدى إعلامي بعد الضربات القاسية التي تلقاها التنظيم عبر العالم خلال الفترة الأخيرة.

قالت جريدة الشروق التونسية، نقلا عن مصادر أمنية جزائرية إن الجزائر وتونس ودول أوروبية تحصلت على معلومات تفيد بعزم تنظيم داعش تنفيذ اعتداءات إرهابية من طرف إرهابيين تم تدريبهم في ليبيا، وأضافت أن المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن مقاتلين من دول غربية وعربية استفادوا من تدريبات على تنفيذ عمليات انتحارية وتصنيع الأحزمة الناسفة، ذات المصدر، أكد أن العناصر الذين تدربوا بمعسكرات داعش ليبيا من جنسيات مختلفة ومنهم جزائريون وتونسيون، ورعايا من دول أوروبية من أصول مغاربية، مبرزا أنه تم تبادل المعلومات بين مختلف الدول المعنية في إطار محاربة الإرهاب، وتابع أن أجهزة الأمن في الجزائر حذرت من مخطط إرهابي يستهدف عددا من الدول منها الجزائر وتونس والمغرب، وأوضح المتحدث أن عددا من الإرهابيين يتحرّكون حاليا في تونس والجزائر ودول أوروبية، بعد أن تمكّنوا من التسلل إليها ضمن قوافل المهاجرين السريين وأيضا بوثائق مزورة، ولفت إلى أن عمليات إرهابية يجري الترتيب والتخطيط لها، تستهدف إمكانية مواقع حيوية. وفي سياق متصل، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجانت بالناحية العسكرية الرابعة، محاولة اختراق الحدود الوطنية من طرف مركبتين رباعيتي الدفع قادمتين من الأراضي الليبية، كان على متنهما 12 شخصا من جنسيات إفريقية كانوا قادمين من الأراضي الليبية.