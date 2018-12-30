بدوي يدعو الرأي العام إلى احترامهم

استحداث بطاقية للاجئين الأفارقة لضمان التكفل الحسن بهم

طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، باحترام الأفارقة الذين جاؤوا لاجئين إلى بلادنا، ودعا الذين شتموهم إلى استذكار ما كان عليه الجزائريون سنوات التسعينات، عندما كانت البلدان الشقيقة قبل الصديقة تنفر منهم بدعوى الإرهاب.

دافع الوزير بدوي، في تصريح للصحفيين على هامش، زيارة ميدانية له إلى ولاية تيبازة نهار أمس، عن اللاجئين الأفارقة، الذي شغلت قضيتهم عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الأخير، وطلب من الذين يشتمونهم بعدم نسيان الماضي، حين كان الجزائريون مشرّدين بسبب الأزمة الأمنية التي ضربت البلد، وجعلت من كلمة إرهاب لصيقة بالمواطن الجزائري لدى دول شقيقة قبل الصديقة.

وكشف وزير الداخلية عن تخطيط الحكومة إلى استحداث بطاقية لهؤلاء اللاجئين الأفارقة، الذين يحمّلون جنسيات مالية ونيجيرية في معظمهم، فرّوا من مناطق النزاع التي تشهدها بلدانهم، حيث ستتكفّل الدولة بهم بعدما تكون بين أيديها إحصائيات توضّح مستوى وضعهم الصحي والتربوي والنفسي، حتى تدمجهم.

وسُئل الوزير بدوي، عن تأخّر الإعلان عن الحركة في سلك الولاة، لا سيما وأن أربع ولايات ما تزال دون مسؤولين تنفيذيين منذ التعديل الحكومي بتاريخ 25 ماي الفارط، فرد بالتأكيد على أنّ كلّ ولاية لديها مسؤولون تنفيذيون يسهرون على تسيير شؤون المواطنين، مؤكّدا أن الحركية في سلك الولاة من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو الذي يحدد موعد الإعلان عنها. ولم ينفي الوزير أن تمسّ الحركة بولاة آخرين فشلوا في التسيير أو أخفقوا في إدارة ملفات معينة، لكنه نفى أن تكون الحركة لها علاقة بآدائهم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أنّ دور الولاة فيها إداري فحسب.

بخصوص تعليمته الأخيرة إلى ولاة الجمهورية من أجل الاستقبال الحسن للجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال موسم الاصطياف، وإن كانت هذه المهام موكلة إليه بسبب بقاء منصب وزير السياحة شاغرا، قال بدوي إنّ قطاع السياحة يسير بشكل لائق لأن هناك إطارات ساهرة على تسييره.

وكشف عن أمره بفتح تحقيق بخصوص تجاوزات في مخيمات اصطياف من قبل ولاة، حيث قاموا باستغلالها لصالح عائلاتهم، حيث قدّم الوزير تعليمات لمصالح الأمن بضرورة التحرّك لوقف هذه التجاوزات. ودعا الولاة إلى ضرورة النهوض بقطاع السياحة، مشيرا إلى أنّ دول مجاورة قد تجاوزتنا بكثير في هذا المجال، حيث دعا المسؤولين المحليين إلى ضرورة الحرص على مجانية الشواطئ ونظافتها، كما دعا المواطنين إلى التحلي بالسلوكيات الحضارية بهذا الخصوص.