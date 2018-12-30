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بريطانيا حاولت إظهاره كـ مختل عقليا والجاني قال قمت بواجبي

قتيل و10 جرحى في هجوم انتقامي بواسطة سيارة على مسجد بلندن

  19 جوان 2017 - 19:26   قرئ 542 مرة   0 تعليق   الحدث
قتيل و10 جرحى في هجوم انتقامي بواسطة سيارة على مسجد بلندن

قتل شخص وأصيب 10 آخرون في حادثة دهس ضد مجموعة من المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح في مسجد  فنزسبري بارك  شمال لندن، وهي المنطقة التي يقطنها جزائريون، صوماليون، يمنيون وآسيويون ويوجد بها مسجدان، ورجّح شهود عيان أن يكون دافع الحادث  انتقامياً  في رد فعل على هجوم لندن الأخير. 

  

أعلنت الشرطة أنها اعتقلت الفاعل الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وأمسك به مواطنون قبل اعتقاله، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه  يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين  قام بهذا العمل كانتقام على هجوم جسر لندن بداية الشهر الجاري.

وعاشت العاصمة البريطانية لندن، استنفارا أمنيا خلال الساعات الأولى من صباح أمس، جراء هجوم على مصلين أوقع قتيلا و10 مصابين، وقال شهود عيان، إن شاحنة  فان  دهست عددا من المسلمين عند خروجهم من مسجد  فينسبري ، وأوضح الشهود أن 3 أشخاص كانوا على متن الشاحنة، وقد تم توقيف أحدهم من جانب المصلين عقب الهجوم، فيما فر اثنان آخران من مكان الحادث. من جهتها قالت الشرطة البريطانية إن حادث الدعس يحمل كل سمات العمل الإرهابي، وأكدت أن كل الضحايا من المسلمين، وقال منسق شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو إنه  من المبكر جدا أن نحدد دوافع الهجوم، مع أن الحادث يحمل كل سمات العمل الإرهابي ، مؤكدا أن كل ضحايا الهجوم من المسلمين، وأوضح في مؤتمر صحفي أنه جرى نشر مزيد من القوات في لندن، وحث المواطنين على الهدوء. وقد بدأت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في حادث الدعس، وقال متحدث باسم الشرطة إنه جرى اعتقال مرتكب الهجوم، وقالت الشرطة إن سائق السيارة أمسك به المواطنون إلى أن اعتقلته الشرطة ونقلته إلى المستشفى وإنه سيخضع لتقييم للصحة العقلية. وأفاد شهود عيان، بأن سيارة  فان  خرجت عن الطريق واندفعت في اتجاه مصلين كانوا يغادرون مسجد في منطقة فينسبرى بارك بعد وقت قصير من منتصف الليل، وفقا لما ذكرته صحيفة  إندبندنت  البريطانية، وذكر المدير العام لدار الرعاية الإسلامية توفيق قاسمي أن منفذ الهجوم قال عقب دعس المصلين الخارجين من المسجد  قمت بواجبي ، مكذبا بذلك ما تردد من أن منفذ الهجوم يعاني من مشاكل عقلية حسبما أرادت وسائل الاعلام والسلطات البريطانية تسويقها كعادتها عندما يتعلق الأمر برعايا مسلمين.

أسامة سبع

 

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