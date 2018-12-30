الأمن الوطني يوقف شخصين يشتبه ضلوعهما في جريمة قتل الأستاذ الجامعي

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تيبازة، من توقيف المشتبه فيهما الرئيسيان، في جريمة القتلالعمدي التي راح ضحيتها الأستاذ الجامعي، والذي عثرت عليه مصالح الأمن الوطني جثة هامدة على مستوى حي 122 مسكن بنفس الولاية، يوم الثلاثاء 19 جوان 2017.

حيثيات القضية تعود لتلقي نداء عبر الرقم الأخضر 48-15، مفاده تعرض شخص لإعتداء عنيف من قبل مجهولين مع تركه ملطخا بدمائه، على الفور تنقلت الوحدات المختصة في التحليل الجنائي للأمن الوطنيالى عين المكان وباشرت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، معاينة أدنى الدلائل والقرائن المتواجدة بمسرح الجريمة باستعمال تقنيات علمية متطورة للكشف عن لغز هذه الجريمة، وبعد حصر دائرة الأبحاث والأشخاص المشتبه بهم، تم التوصل الى توقيف المشتبه فيهما الرئيسيان من مدينة تيبازة الساحلية، المتورطان في قتل الأستاذ الجامعي.

التحقيقات متواصلة من طرف الامن الوطني بالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة لمعرفة ملابسات جريمة القتل.