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محاميا الرئيس يؤكدان أن المحاكمة كانت لصالح المدّعي

بوتفليقة يتنازل عن حقه في قضيته ضد صحيفة لوموند

  20 جوان 2017 - 19:54   قرئ 654 مرة   1 تعليق   الحدث
بوتفليقة يتنازل عن حقه في قضيته ضد صحيفة لوموند

 سحب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الشكوى التي أودعها ضد جريدة لوموند الفرنسية بتهمة القذف، على خلفية ورود صورته على صدر الصحيفة في قضية ما سمي بـ  وثائق بنما .

 

أبرز المحاميان شمس الدين حفيز و بازيل آدر، اللذين أوكل لهما رئيس الجمهورية أمر قضيته ضد صحيفة  لوموند  لدى محكمة الجنايات بباريس، بعدما اتهمها بقذفه  في مقال صحفي صدر العام الماضي، خلال جلسة المحاكمة أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد سحب شكواه ضدّ الصحيفة. وصرّح المحاميان للصحافة أن الملف كان محكما والمحاكمة كانت ستكون لصالح المدّعي، مشيدا بـ المبادرة الطيبة لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة وعلى وجه الخصوص يومية لوموند . وجرت الجلسة الإجرائية الأولى لتحديد تاريخ المحاكمة يوم 3 جوان من العام الماضي، حيث أطلعت القاضية خلالها محامي الطرفين بتاريخ المحاكمة. وقامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار اليومية الفرنسية يوم 5 أفريل 2016 لمقال بعنوان  المال المخفي لرؤساء الدول  في قضية ما يعرف بـ  أوراق باناما  مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى، بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أية علاقة بالقضية. وقامت اليومية غداة ذلك بنشر مقال صغير مكون من بضعة أسطر في الصفحة الثامنة لتوضح أن ذلك كان  خطأ  منها. وكان مدير يومية لوموند جيروم فينوغليو، قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبّر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما واسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في الملفات. وخلال الجلسة الأولى كان محامي اليومية كريستوف بيغو، قد صرح للقاضي أن هيئة دفاع الجريدة لم تحضّر بعد حججها وهو ما يدل على عدم وجود أية حجة قائمة للدفاع عن المتهم بالقذف.  وكان صاحب الشكوى قد طالب في إطار الدعوى العمومية بإدانة مدير لوموند ودفع تعويض رمزي (1 أورو) بتهمة القذف وإصدار مقال قضائي في الصفحة الأولى للجريدة وإدانة المتهم وشركة النشر بدفع 10.000 أورو كنفقات العدالة.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (1 منشور)

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