المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد محافظة الدولة على كرامتهم

الجزائر لن ترحّل الأفارقة قسرا إلى بلدانهم

دافعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، عن مجهودات الدولة الجزائرية في مسألة اللاجئين، مؤكّدة أنّ الجزائر لن تعيد اللاجئين الأفارقة قسرا إلى بلدانهم لأنّها تسعى دائما للحفاظ على كرامتهم.

أكّدت رئيسة المجلس، خلال يوم دراسي نظّمته هذه الهيئة الدستورية بمقرّها أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين ويوم اللاجئ الإفريقي، تحت عنوان اللاجئون بين الاتفاقات الدولية والإقليمية والواقع ، أن الدولة الجزائرية لن تقوم بترحيل اللاجئين الأفارقة قسرا إلى بلدانهم. ولفتت المسؤولة الأولى عن هذه الهيئة التي عوّضت اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بصلاحيات أوسع، بموجب دستور 2016، إلى أنّ الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لمسألة اللاجئين وتمسكها بمبدإ عدم الإعادة القسرية لمن يوجدون منهم على أراضيها فضلا عن سعيها الدائم للحفاظ على كرامتهم الإنسانية.

وشددت فافا بن زروقي على أنّ مسألة اللاجئين اليوم أصبحت موضوع الساعة، والتاريخ يشهد أن الجزائر وقفت إلى جانب هذه الفئة بكلّ الطرق المتاحة، خاصة أنها عانت خلال الثورة التحريرية من هذه الظاهرة، حيث عاش مئات الآلاف من أبنائها لاجئين في بلدان أخرى، بعد أن هربوا من بطش الاستعمار الفرنسي. واستعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة، مختلف الالتزامات التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال في مسعاها للانضمام إلى مسار حماية اللاجئين، حيث كانت قد وقّعت عقب الاستقلال مباشرة على اتفاق اللاجئين سنة 1951 الذي يعد من المعاهدات الأولى التي صادقت عليها بلادنا. كما قامت في هذا الإطار بإصدار المرسوم المتعلق بتطبيق الاتفاق المذكور الذي تم بموجبه إنشاء المكتب الجزائري للاجئين ومنعدمي الجنسية، تلتها المصادقة على اتفاق الوحدة الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين سنة 1969. من جهة أخرى، أوضحت بن زروقي أنّ الهدف من هذا اليوم الدراسي هو التحسيس حول وضع اللاجئين وتعزيز روح التضامن والتعاون مع هذه الفئة وكذا التعريف المعمق بحقوقهم والمرافعة من أجل سن تشريع وطني حول إنشاء مركز للاجئين وطالبي اللجوء، وفقا لمعايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر، يضاف إلى كل ذلك حصر أهم التوصيات المقدمة من طرف الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حول موضوع اللاجئين.