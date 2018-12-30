الجزائر لن ترحّل الأفارقة قسرا إلى بلدانهم

شريط الاخبار
اعتراف بالأمازيغية وحراك اجتماعي صاخب وعين على رئاسيات 2019 تقارير أمنية أوروبية تحذر من عودة "جهاديين" جزائريين سيغادرون سجونها قريبا قايد صالح يحذّر العسكريين المتقاعدين من الخوض في السياسة ويهدد بالمتابعة القضائية "الأفلان" يسيطر على غرفتي البرلمان وحزب أويحيى يسجل انتكاسة جماعة إرهابية تنشر الفكر الجهادي عبر قنوات إلكترونية برنامج الكأس يثبت محدودية زطشي ومدوار في التسيير إعداد قائمة بأسماء المرضى المحتاجين لزراعة الكلى قيطوني: "الحكومة وحدها من تقرر رفع سعر الكهرباء" انتكاسة للأرندي والأفلان يحافظ على معاقله التاريخية الأفلان يقايض بالمناصب التنفيذية في البلديات و الأرندي بـ قسيمات الشراء شبكات إجرامية منظمة تموّل تنظيم " داعش " بأموال "الحراقة " إحصاء أساتذة عقود ما قبل التشغيل "دي أي بي" قبل 10 جانفي جزائريون وأجانب يبدعون في التمويه لتهريب الممنوعات من وإلى الجزائر بنك الجزائر يحدد نظام جديدا للممارسية المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مدراء ورؤساء عمروا ربع قرن على رأس الجامعات والمعاهد والكليات الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على سياح بمصر تجار أسلحة حربية يستوردون مسدسات آلية تركية لتمويل عصابات الإجرام الجزائر المستورد الأول للأسلحة الألمانية‎ بـ 802 مليون أورو «الريفيون « يتسبب في ندرة العملات والتهاب أسعارها في السوق السوداء التحاليل المخبرية تنفي احتواء مسحوق «أميلا» على مادة البيرازول وزارة الفلاحة تأمر بغلق أسواق الماشية لمنع انتشار الطاعون بوتفليقة "يتجاهل" دعوات تأجيل الانتخابات "حج" جماعي للجزائريين نحو تونس واكتظاظ بمراكز العبور ساعات قبل "الريفيون" بوشارب في أوّل تحدٍّ انتخابي وأويحيى على موعد مع "التأكيد" إجراءات خاصة لتأمين الممثليات الدبلوماسية المحتفلة بـ"الرفيون" تفكيك 5 شبكات محترفة في تنظيم رحلات الموت بوهران استحداث قطـب جنائي مالي وطني لمحاربة الفسـاد مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بالولايات الكبرى "المينة" تتحدى القيود والمخرج شوقي بوزيد ينتصر للإبداع معركة "شرسة" بين الغريمين على مقعد العاصمة "المدرسة تخرج منها 7 آلاف إطار وأبوابها ليست حكرا على أبناء المسؤولين" هذه تفاصيل الاختبارات المهنية لرتبتي أساتذ رئيسي ومكون يوم 15 جانفي قانون المالية لـ2019 يُجسد سياسة الدولة الاجتماعية هكذا ستكون الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 و1000 دج وقطعة الـ100 دينار بلـــماضي يــــعيد هيـــــبة المنتـــخب المـــحلي تأجيل ملف «سفاح بلكور» إلى نهاية جانفي المقبل شابان يقتلان ابن حيهما بسبب خلاف حول المخدرات ويفران إلى الخارج قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الجزائر لن ترحّل الأفارقة قسرا إلى بلدانهم

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد محافظة الدولة على كرامتهم

الجزائر لن ترحّل الأفارقة قسرا إلى بلدانهم

  20 جوان 2017 - 19:55   قرئ 1442 مرة   1 تعليق   الحدث
الجزائر لن ترحّل الأفارقة قسرا إلى بلدانهم

 دافعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، عن مجهودات الدولة الجزائرية في مسألة اللاجئين، مؤكّدة أنّ الجزائر لن تعيد اللاجئين الأفارقة قسرا إلى بلدانهم لأنّها تسعى دائما للحفاظ على كرامتهم.

 

أكّدت رئيسة المجلس، خلال يوم دراسي نظّمته هذه الهيئة الدستورية بمقرّها أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين ويوم اللاجئ الإفريقي، تحت عنوان  اللاجئون بين الاتفاقات الدولية والإقليمية والواقع ، أن الدولة الجزائرية لن تقوم بترحيل اللاجئين الأفارقة قسرا إلى بلدانهم. ولفتت المسؤولة الأولى عن هذه الهيئة التي عوّضت اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بصلاحيات أوسع، بموجب دستور 2016، إلى أنّ الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لمسألة اللاجئين وتمسكها بمبدإ عدم الإعادة القسرية لمن يوجدون منهم على أراضيها فضلا عن سعيها الدائم للحفاظ على كرامتهم الإنسانية. 

وشددت فافا بن زروقي على أنّ مسألة اللاجئين اليوم أصبحت موضوع الساعة، والتاريخ يشهد أن الجزائر وقفت إلى جانب هذه الفئة بكلّ الطرق المتاحة، خاصة أنها عانت خلال الثورة التحريرية من هذه الظاهرة، حيث عاش مئات الآلاف من أبنائها لاجئين في بلدان أخرى، بعد أن هربوا من بطش الاستعمار الفرنسي. واستعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة، مختلف الالتزامات التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال في مسعاها للانضمام إلى مسار حماية اللاجئين، حيث كانت قد وقّعت عقب الاستقلال مباشرة على اتفاق اللاجئين سنة 1951 الذي يعد من المعاهدات الأولى التي صادقت عليها بلادنا. كما قامت في هذا الإطار بإصدار المرسوم المتعلق بتطبيق الاتفاق المذكور الذي تم بموجبه إنشاء المكتب الجزائري للاجئين ومنعدمي الجنسية، تلتها المصادقة على اتفاق الوحدة الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين سنة 1969. من جهة أخرى، أوضحت بن زروقي أنّ الهدف من هذا اليوم الدراسي هو  التحسيس حول وضع اللاجئين وتعزيز روح التضامن والتعاون مع هذه الفئة وكذا التعريف المعمق بحقوقهم والمرافعة من أجل سن تشريع وطني حول إنشاء مركز للاجئين وطالبي اللجوء، وفقا لمعايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر، يضاف إلى كل ذلك حصر أهم التوصيات المقدمة من طرف الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حول موضوع اللاجئين.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (1 منشور)

Algeria 21/06/2017 04:42:41
اللاجئين الأفارقة في الجزائر لا يملكون الدفاتر الصحية والجزائر البلد الوحيد الذي يساهم في إدخال الأمراض الى الشعب والمساهمة في تفقير الشعب ونشر الأمراض بينهم وهو مخطط صهيوني لتدمير الجزائر .
الجزائر الان ليست جزائر الامس وهي تحت قبضت الزواف الذين يريدون تدمير البلاد وضباط فرنسا الذين لازال تأثيرهم على القرارات السيادية
نطلب من مؤسسة الجيش التدخل لحل هاته القضايا المصيرية ونحن لسنا ضد الاجانب ولكن ضد الطريقة التي تتعامل السلطات معهم بدون مراعات أدنى شروط الصحة. ونقل السيدا للمجتمع.
ان لا ترحلوهم فتاكدوا ان الشعب سيغضب نديرلهم بطريقته
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات