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ثمّنت جهود الدولة الرامية إلى احتواء هذه الفئة

أمنستي تستنكر الحملة الشرسة لرواد الفايسبوك على اللاجئين الأفارقة

  21 جوان 2017 - 19:48   قرئ 714 مرة   0 تعليق   الحدث
أمنستي تستنكر الحملة الشرسة لرواد الفايسبوك على اللاجئين الأفارقة

استنكر فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر الحملة  الشرسة الأخيرة التي شنها رواد الفايسبوك على اللاجئين الأفارقة الموجودين في الجزائر، داعية وسائل الإعلام وكذا المجتمع المدني إلى لعب دوره من اجل القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري، وثمنت في ذات السياق لجوء الدولة إلى وضع بطاقة هوية لهذه الفئة بما يعبّر عن إرادة سياسية لاحتوائهم. 

 

أوضحت رئيسة مكتب فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، خلال الندوة التي عقدتها بمقر المنظمة بالجزائر العاصمة أمس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن جميع الدول تعاني من مشكلة اللاجئين التي تفاقمت نتيجة الحروب الدموية في تلك الدول، مما ولد هذه الأزمة على الدول الأخرى. واستنكرت حسينة أوصديق الحملة الشرسة التي يقودها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفايسبوك، ضد اللاجئين الأفارقة الموجودين في الجزائر ووصفهم بأقبح الألفاظ، حيث دعوا إلى إرجاعهم إلى مواطنهم الأصلية، وقالت  إن هذه التصرفات غريبة عن الفرد الجزائري الذي من سماته التضامن مع الجميع رغم اختلاف لونه وعرقه ، داعية وسائل الإعلام وكذا المجتمع الجزائري للعب دورها من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات التي لا تمت بأي صلة للإنسانية، وأشارت إلى أنها تدخل في خانة التمييز العنصري الذي كنا نسمع عنه فقط في بعض الدول. وثمّنت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر أثناء تدخلها الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق باللاجئين الأفارقة، عن طريق منحهم بطاقة هوية، مما يعبّر عن إرادة سياسية لاحتواء هذه الفئة التي تعاني منذ مدة، مضيفة أن هناك كثيرا من العمل يجب القيام به على  جميع المستويات سواء في مجال القضاء أو الصحة أو التعليم إلى غير ذلك من المجالات. وأكدت في ذات السياق أن فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر يتابع عن كثب التطورات الأخيرة الحاصلة مع اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية المغربية، الذين يقدر عددهم بنحو 28 شخصا، حيث أمر ملك المخزن مؤخرا بنقلهم إلى مدينة وجدة للتكفل بهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بتتبع الملف لمعرفة مدى مصداقية هذه الإجراءات المتأخرة جدا، أو أنها مجرد تصريحات واهية جاءت نتيجة الضغوطات الممارسة على تلك الدولة من أجل التكفل بهم. من جهته، أوضح نائب رئيس المكتب الوطني لحقوق الإنسان سعيد صالحي، صعوبة تحديد عدد اللاجئين الأفارقة في الجزائر، نظرا لغياب الإحصاءات الحقيقية في هذا المجال،  منددا بعدم وفاء الدول الكبرى بوعودها تجاه المهاجرين وكذا اللاجئين الموجودين عبر العديد من دول العالم، بتقديم معونات ومؤن لهم، والتي تأتي في أغلب الأحيان حسب الاتجاهات السياسية وميولات تلك الدول.

 نادية حدار

 

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