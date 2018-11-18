نهاية كابوس دام أكثر من شهرين

المخزن يرضخ لضغوطات الجزائر ومفوضية اللاجئين ويسمح للعائلات السورية بالمرور

رضخ الملك المغربي محمد السادس لضغوط الجزائر والمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة بالسماح بدخول العائلات السورية العالقة على الحدود الجزائرية إلى أراضيها بعد معاناة كبيرة ومناشدة واسعة من طرف المنظمات والهيئات الحقوقية التي دقت ناقوس الخطر بشأن تلك العائلات التي كانت عالقة على الحدود وتعيش في ظروف مزرية.

أبرز بيان للمملكة المغربية أن الملك محمد السادس قرر السماح للعائلات السورية بدخول التراب المغربي، مضيفا أنه نظرا لاعتبارات إنسانية وبصفة استثنائية، أعطى الملك تعليماته للسلطات المعنية بمباشرة المعالجة الفورية لوضع مجموعة من 13 أسرة سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود مع الجزائر ، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغت الجزائر المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أنها قررت لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين منذ 17 أفريل الماضي بمنطقة فكيك في المغرب ، حيث طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف، السلطات المغربية بإنهاء الوضع الخطير الذي يواجهه 411 لاجئ سوري عالق على الحدود مع الجزائر، وتسهيل المرور الآمن لهم، معربة عن قلقها الشديد من تدهور أوضاع هذه الفئة من اللاجئين السوريين المعرضين للخطر. وأشارت منظمة اللاجئين إلى أنه علاوة على الوضع الإنساني الصعب لهؤلاء اللاجئين، فإن المجموعة تتعرض لتهديد خطير من العقارب والثعابين المنتشرة في هذه المنطقة النائية على الحدود بين المغرب والجزائر، وإلى أن هؤلاء اللاجئين تقطعت بهم السبل منذ 17 أفريل الماضي، ولفتت إلى أن الوضع يدعو إلى التحرك وأنها على استعداد لبذل مساعيها الحميدة على أرضية إنسانية لتنسيق الإجلاء المنقذ لحياة هؤلاء اللاجئين. وفي تحدٍّ غريب لكل قيم الإنسانية، رفضت السلطات المغربية حل القضية الإنسانية العالقة منذ قرابة شهرين، وعمدت إلى المتاجرة بآلام السوريين الذين تمزقهم الحرب منذ 2011، إذ قال الوزير المغربي المكلف بشؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق بخصوص الفارين من الحرب السورية والعالقين بالحدود الجزائرية المغربية أنه لا اعتراض لدى بلاده على استقبال السوريين ممن لهم عائلات في المغرب، لكن شرط أن يمروا عبر القنوات الدبلوماسية العادية، ولا يفهم مثل هذا التصريح إلا من قبيل جنون المخزن الذي فشل في إقناع العالم أن السوريين المحاصرين بقوات الدرك المغربية موجودون على التراب المغربي وبالتالي كيف يكون الحل عبر القنوات الدبلوماسية في نظر المخزن.