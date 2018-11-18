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أغلبهم ينحدرون من بلدية الأمير عبد القادر بجيجل

عودة الفوج الأول من الحرّاقة بعد أيام من الاعتقال بليبيا

  21 جوان 2017 - 19:50   قرئ 807 مرة   0 تعليق   الحدث
عودة الفوج الأول من الحرّاقة بعد أيام من الاعتقال بليبيا

  تنفست عدة عائلات من ولاية جيجل الصعداء منتصف الأسبوع الجاري بعد توصلها لمعلومات مطمئنة عن مصير أبنائها الذين غادروا تراب الولاية قبل أيام بغرض الهجرة السرية، حيث تم إنقاذهم من قبل عناصر خفر السواحل الليبية من موت محقق بمدينة  الزاوية  الليبية، بعدما شارفوا على الهلاك. وتضاربت المعلومات عن عدد الجزائريين الذين تم إنقاذهم من الموت في عرض البحر قبل تحويلهم إلى أحد السجون الليبية والذين كانوا ضمن فوج من المهاجرين السريين يفوق تعداده 30 شخصا.

أكدت مصادر على صلة بالملف أن عدد  الجواجلة  الذين تم إنقاذهم في هذه العملية يقدر بأكثر من 20 شخصا، ينحدر أغلبهم من بلدية الأمير عبد القادر جنوب عاصمة الولاية، والذين عاشت عائلاتهم وأقاربهم ساعات طويلة من الترقب لاسيما بعد تناقل بعض المصادر لخبر هلاكهم وحديث أخرى عن اختطافهم من قبل جماعات مسلحة فوق التراب الليبي، قبل أن تنفرج الأوضاع بإبلاغ عائلاتهم بخبر إنقاذهم وإعادتهم إلى أرض الوطن عبر طائرة خاصة، حيث ينتظر أن يعود الفوج الأول من هؤلاء الحراقة إلى عاصمة الكورنيش نهاية الأسبوع الجاري، في انتظار وصول الفوج الثاني وفق إجراءات الترحيل التي ضبطتها السلطات الليبية بالتنسيق مع نظيرتها الجزائرية. وكان سكان ولاية جيجل قد صدموا الأسبوع الماضي فقط بالعثور على جثة شاب ينحدر من إقليم بلدية سيدي معروف شرق عاصمة الولاية بسواحل مدينة عنابة والذي كان  بدوره ضمن فوج من المهاجرين السريين الذين غادروا أرض الوطن انطلاقا من إحدى النقاط الواقعة بالساحل العنابي على أمل الوصول إلى الجنة الموعودة، مما زاد من المخاوف بشأن هلاك بقية مرافقي هذا الشاب والذين لم يظهر لهم أثر منذ أكثر من أسبوعين، علما أن الإحصاءات المتوفرة تفيد بإقدام قرابة 60 شخصا من ولاية جيجل على ركوب قوارب الموت خلال العام الماضي فقط، منهم أطفال دون سن 18، وحتى بعض النساء اللواتي أفلحن في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

عماد . م

 

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