استنفار لدى مصالح الأمن لمعرفة «من يقف وراء الحملة ضد اللاجئين الأفارقة»

«ضيوف الجزائر» يواجهون عنصرية شعواء والسبب تقرير كاذب

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسبوع، على وقع حملة عنصرية شعواء، يقودها روّاد الفضاءين الأزرقين، الأكثر انتشارا في الجزائر «فايسبوك» و»تويتر»، ضدّ اللاجئين الأفارقة المنحدرين من دولتي مالي والنيجر، بعدما ألهبت الجماعات الإرهابية بلدانهم بالتعاون مع تدخلات دول أجنبية وعربية في المنطقة، مماعمّق جراح الأفارقة وجعلهم يهجرون بلدانهم أفواجا أفواجا بحثا عن الأمن ولقمة العيش.

«الأفارقة يعيشون في الجزائر لاجئين ومهاجرين منذ أكثر من ست سنوات، لماذا في هذا الوقت بالذات هذه الحملة العنصرية ضدّهم؟»، هذا التساؤل دفع مصالح الأمن، إلى المسارعة إلى فتح تحقيق للتوصّل إلى مركز الحملة الافتراضية، التي سرعان ما تحوّلت إلى واقعية، بعدما شحن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين بمشاعر العنصرية لدى، فهاجموا أماكن إقامة هؤلاء اللاجئين عبر القطر الوطني، مما تسبّب في اشتباكات دموية في بعض الأحيان. وإن تعترف مصالح الأمن، وفقا لمصدر أمني مسؤول، بارتكاب هؤلاء اللاجئين لبعض الخروقات، إلا أنّها تشكك في وجود عمل مدبّر بخصوص هذه الحملة العنصرية، حيث باشرت مصالح الأمن المتخصصة في الجريمة الإلكترونية في التحقيقات حول أشرطة فيديو وصور تظهر من أسمتهم وزارة الخارجية «ضيوف الجزائر»، في وضعيات سلبية غرضها التحريض ضدّهم من أجل استهدافهم، وبالرجوع إلى المعطيات التي توصّلنا إليها من خلال عملية بحث صغيرة، فإنّ بعض وسائل الإعلام الخاصة ساهمت في نشر هذه الحملة الإلكترونية، من خلال زعمها وجود مخطط «صهيوني» يستهدف إغراق الجزائر بالمهاجرين الأفارقة، واستعملت في كتاباتها عبارات عنصرية تحريضية، في حين يفتقد ما نشرته إلى أدلّة وإثباتات، وحتى إن كان ما نشرته صحيحا، فإنّ طريقة مواجهته تتكفّل بها مصالح الأمن المختصة، وليس بطريقة تظهر الجزائر بلدا يدير ظهره للأشقاء والأصدقاء من الشعوب التي طلبت اللجوء إليه. الغريب هو الاستجابة الواسعة من قبل صفحات «فايسبوكية» لهذه الهجمة، في الوقت الذي يكشف فيه خبير في المعلوماتية ومدوّن، أنّ أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تكسب أموالا ضخمة من منشورات تموّل بمبالغ كبيرة بالاتفاق مع أطراف معيّنة، الغرض منها هو الترويج لفكرة خلق الجو العنصري، من قبل صفحات مجهولة يديرها أشخاص مجهولون، ويتمّ التمويل عن طريق إعلانات ممولة من قبل خدمة «فايسبوك» الإعلانية بالنسبة لموقع «تويتر» الذي احتل فيه «هاشتاغ»: «لا للأفارقة في الجزائر»، الذي كان أمس، الأكثر تداولا بين الجزائريين، هذه التغريدة التي رُوّج لها بمقابل مادي 5 أورو مقابل 5 آلاف مشاهد، وتعتمد مصالح الأمن ـ وفقا لمعلومات حصلنا عليها ـ على فرضية وجود جهة ما تدفع باتّجاه سلبي للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، من أجل صياغة تقارير دولية تتحدّث عن خرق لحقوق الإنسان وعدم احترام المواثيق الدولية فيما يخصّ اللاجئين، هذه التقارير التي تعتبر واحدة من أهمّ ملفات الضغط الدولية، التي تعدّها منظمات دولية غير حكومية تجاه الدول، وتأتي قبل سنة من وقوف الحكومة الجزائرية أمام المفوضية العليا لحقوق اللاجئين في 2018، للردّ على تقارير غير حكومية من منظمات حقوقية اتّهمتها بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق اللجوء، ولا يفرَّق في هذه الحملة العنصرية المقيتة، بين اللاجئين والمهاجرين ـ وفقا للتعريف الذي تعتمده الهيئات الدولية على رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتّحدة ـ وهي الهيئة التي تحدّد لكلّ فئة حقوقها، بحيث إن اللاجىء يحصل على بطاقة لاجئ لا تمنحها له الحكومة ولا يمكنها طرد حاملها ولا سحبها منه، فهي بطاقة تمنحها المفوضية السامية للاجئين مقرها بالعاصمة تعمل تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة مباشرة، ومن تتوفر لديه هذه البطاقة لا يمكن بأي حال من الأحوال ترحيله، لأن القانون الدولي يقتضي ذلك إلا في حالة ارتكاب جرائم، أما فيما يتعلّق بالمهاجرين فإنّها تتعامل معهم وفقا لقوانين الهجرة التي تتبنّاها لنفسها.

حكيمة ذهبي