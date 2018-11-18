محمد عيسى...لن نلزم الناس باخراج زكاة الفطر نقدا ولكن هذه حجتنا

دافع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن الطريقة التي دعت فيها دائرته الوزارية لإخراج زكاة الفطر، في دره على بعض الشباب الذي قال إنه تواصل معه برسائل نصية تدعوه إلى حمل الناس على إخراج زكاة الفطر قوتا معتقدين عدم جواز إخراجها نقدا.

وقال "كنتُ قلتُ إن دعوة الوزارة إلى إخراجها نقدا هو مذهب السلف أيضا وأننا لن نلزم الناس برأينا لكننا نمنع الآخرين أن يفرضوا علينا مذهبهم، أو أن تدعو منابر مساجدنا إلى إخراجها طعاما في كل حال"، وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على موقع التفاعل الاجتماعي فايسبوك "مما تستأنس به هيئة الإفتاء بالوزارة مذهب تقي الدين ابن تيمية الذي قال في مجموع الفتاوي 82/ 25، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه القائل بإخراج زكاة الفطر نقدا.

واعتبر عيسى أن هذا المنشور ليس للاحتجاج على ما ذهبت إليه هيئة الإفتاء بالوزارة فهي تتبع ما كان عليه سلفها الصالح الشيوخ أحمد حماني وعلي المغربي وَعَبد الرحمن الجيلالي والشيخ محمد الشريف قاهر رحمهم الله تعالى، ولكن المنشور لطمأنة من وقع في نفسه شيء من الشك بسبب هذه الحملة التي تعود علينا كل عام وكأننا دعونا الناس إلى شرب الخمر والعياذ بالله، ليعلم أن في الدين فسحة وأن إخراج زكاة الفطر نقدا يجزي، وأنه مذهب السلف أيضا.