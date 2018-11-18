توقيف 3 مهرّبين وحجز أكثر من 100 قنطار من التبغ ببسكرة والوادي

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت الماضي، 3 مهرّبين وضبطت شاحنتين و 105.6 قنطار من التبغ، بولايتي بسكرة والوادي، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدّفاع الوطني.

وأوضح المصدر، أنّ عناصر الدرك الوطني لولاية تلمسان، تمكّنت من ضبط 15 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما أوقفت مفرزة أخرى 6 مهربين وحجزت معدّات تنقيب عن الذهب ببرج باجي مختار.

وخلال عمليّات متفرّقة بكل من عنّابة ومستغانم وعين تيموشنت، أحبطت وحدات لحرّاس الشواطئ محاولات هجرة غير شرعية لـ 90 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.