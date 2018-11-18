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وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال يومي العيد

  26 جوان 2017 - 14:52   قرئ 459 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال يومي العيد

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال يومي عيد الفطر، عدة حوادث مرور تسعة منها تسببت في وفاة 05 أشخاص وإصابة 36 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم اسعافهم في مكان الحوادث ونقلهم الى المستشفيات من طرف عناصر الحماية المدنية، في حين سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية معسكر بوفاة 01 شخص وإصابة 03 آخرين على إثر تصادم بين 02 سيارتين على الطريق السيار شرق ببلدية غسول الغمري، حسب ما كشفت عنه حصيلة لمصالح الحماية المدنية.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال جثتين 02 شخصين متوفيين غرقا، شخص على مستوى البحر بولاية بجاية ذا سن 18 سنة بشاطئ ممنوع للسباحة ببلدية أوقاس، وشخص بحاجز مائي بولاية سطيف ذا سن 18 سنة ببلدية سطيف.
كما قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد 09 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة، على مستوى كل من الولايات  برج بو عريريج، قسنطينة، أم البواقي، أدرار، تيارت، غليزان، سكيكدة، البليدة بحريقين، هذه الحرائق تسببت في إصابة 02 شخصين بجروح، و كذا 39 آخرين بصعوبة في التنفس من جراء دخان الحريق، في كل من الولايات: 19 شخص بغليزان، 08 أشخاص ببرج بو عريريج، 04 بأم البواقي، 04 بقسنطينة، و جريحين 02 بأم البواقي و 01 شخص بولاية البليدة. 
للعلم، تدخل أعوان الحماية المدنية لجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة لأجل إخماد 05 حرائق غابة، 04 حرائق أدغال، 23 حريق محاصيل زراعية، بتسجيل خسائر مقدرة بـ 26 هكتار غابة، 20 هكتار من الأدغال، كذا 5130 حزمة تبن، 780 شجرة مثمرة، 35 نخلة محروقة.

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