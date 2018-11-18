الجزائريون يعيشون أغرب رمضان في تاريخهم

رمضان 2017 ... مش حتقدر تغمض عينيك

حِراك المثقفين، خروج شقيق الرئيس معهم، برنامج عمل الحكومة وقطيعة العرب يُفطر الجزائريين في شهر الصيام

رمضان 2017، لا يمكن أن يكون شبيها لأيّ رمضان على المسلمين كافة وعلى الجزائريين بشكل خاص، زخم الأحداث وتسارعها أفطر السياسيين والمثقفين والمفكرين وعامة المواطنين، على الكلام في عزّ حرارة المستجدات، التي تمنعك من إغماض عينيك أمامها، فرغم مشقّة الصيام، إلا أنّها كانت وجبة دسمة غذّت مواقع التواصل الاجتماعي طيلة ثلاثين يوما.

يحتل الجزائريون المرتبة الأولى عربيا، من حيث التفاعل مع الأحداث السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ـ حسب تقرير عربي صادر عن مركز يمتلكه الفلسطيني عزمي بشارة ـ تثبت صحّته كثيرا في رمضان 2017، حيث بات موقع مارك زوكربيرغ متنفّسا للجزائريين ودفعتهم إليه أكثر الأحداث المتزاحمة التي أيقظت 42 مليون جزائري من سبات الشهر الفضيل، ورفعت منسوب الحرارة عن ذلك المسجّل طبيعيا خاصة في العشر الأواخر.

الجزائر تسجّل أسرع إقالة لوزير في تاريخها

دشّن الجزائريون رمضانهم مع حكومة جديدة، سرعان ما أصبحت منقوصة من وزير للسياحة، وأي انتقاص، لقد كانت أسرع إقالة لوزير في تاريخ الجزائر. عيّن رئيس الجمهورية القيادي في الحركة الشعبية الجزائرية، مسعود بن عقون، وزيرا للسياحة بتاريخ 25 ماي لعيلن في قرار فجائي عبر بيان صادر من الرئاسة في ثاني أيام رمضان 27 ماي عن إلغاء قرار التعيين، لأسباب لم تعلن عنها الرئاسة. هذا الحدث كان كافيا ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ليشرع المدوّنون بتصويره في كتابات هزلية ساخرة طيلة الأسبوع الأول من الصيام.

برامج كاميرا كاشي وسخط الجماهير

من أكثر البرامج الرمضانية التي بثّتها القنوات التلفزيونية الخاصة، وأثارت موجة سخط لدى الجمهور الجزائري، هي تلك التي تصوّر مقالب الكاميرا المخفية، حيث لم تثر واحدة منها الإعجاب، بل في معظمها صنعت رأيا عاما معاديا لتلك القنوات، يضاف إلى الوضعية غير المريحة بتاتا، التي تعيشها هذه القنوات بسبب عدم حصولها على الاعتماد من قبل الحكومة، فمن رانا حكمناك التي لم ترق بتاتا لعدّة متابعين دون الحديث عن الشخصيات التي تعرّضت لذلك المقلب إلى الواعرة التي استغبى منتجوها الجمهور الجزائري وفبركوا له مشاهدا مصطنعة اكتشفها الجزائري بسهولة وهاجم أصحابها كاميرا كاشي ، وسقطت في فخّ الرداءة، التكرار وفي كثير من الأحيان اللامهنية، لا سيما تلك التي تكفّل بإنتاجها صحفيون مختصون في الأقسام السياسية.

بوجدرة يُخرج شقيق الرئيس إلى الشارع!

هذه البرامج الهزلية، أخرجت مثقفين وأدباء وإعلاميين، بتاريخ 3 جوان 2017، وفي يوم رمضاني حارّ، في وقفة احتجاجية أمام مقرّ سلطة ضبط السمعي البصري، بعد المقلب التي تعرّض له الروائي الكبير رشيد بوجدرة، وصفه هو بـ المشهد الإرهابي ، حيث كانت الأوضاع تبدو مرتّبة جدا أمام سلطة الضبط، لحظات فقط بعد انطلاق الوقفة، وقفت سيارة سوداء من نوع بيجو 407 ، داخل محطة البنزين المحاذية لمبنى السلطة، ترجّل منها شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة، وسط دهشة الحاضرين، ذلك أنّ شقيق الرئيس لم يظهر أبدا في مواقف مماثلة منذ تولي شقيقه الرئاسة، ولم يكن يحضر في الجلسات العامة سوى في الجنائز، سعيد بوتفليقة توجه نحو رشيد بوجدرة واعتذر منه وأعلن عن تضامنه معه، وترك حدثا ظلّ يدور على مواقع التواصل الاجتماعي قرابة الأسبوعين.

هذا الحدث حرّك الحكومة بشأن ملفّ الاعتماد، بعدما هاجم رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، الحكومة السابقة ومعها الوزير السابق للاتصال على وجه الخصوص، بأنه هو من تماطل في الاعتماد، وخرج عبد المجيد تبون، كأول وزير أول يعلن عن شروعه في تقنين وضعية القنوات الخاصة.

الحكومة تلغي تراويح النواب وتتسحّر معهم ثلاث مرات

كان نواب البرلمان يظنون أنهم لن يحضروا الجلسات العلنية سوى للتنصيب مرة ومرة ثانية لختام الدورة، لكنّ الوزير الأول أبى غير ذلك، واستدعاهم رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، لجلسة علنية ليلية لمناقشة مخطط عمل الحكومة. الجلسة لم تكن ليلة بل ثلاث ليال، لم يحضر النواب منها سوى ليلة عرض المخطط وتغيّبوا عن باقي الجلسات وفقا لسنة غير حميدة ورثوها عن سابقيهم.

تبون يعلن الحرب على تغلغل المال في دواليب الدولة

خرج عبد المجيد تبون، بخطاب ارتجالي جريئ، أمام النواب يعلن فيه عما كان حزب العمال والأفافاس يحذّران منه مرارا، كان الأمر يتعلق باختلاط المال والسياسة، بل أبعد من ذلك في عبارة استعملها تبون تغلغل المال في دواليب الدولة ، لتكون نقطة تحول في تعامل السلطة مع أصحاب المال، يظل منحصرا على النطاق الاقتصادي ولا يأخذ طابعا سياسيا، ليسجّل تبون، أوّل تحد سياسي له، وهو إجبار كبار المستثمرين وأصحاب الثروة الذين تقرّبوا من السلطة على تسديد الضرائب، بعدما كانوا يستعينون بعلاقاتهم مع الوزراء في تغطية هذه التجاوزات.

اللافت أن أول قرار اتخذه الوزير الأول عبد المجيد تبون، عند وصوله إلى قصر الدكتور سعدان ، كان إلغاء قرارات الاستفادة من المزارع النموذجية ومن العقار الصناعي التي مُنحت من طرف عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، وتردد حينها بأن بعض الشخصيات التي لا علاقة لها بقطاع الفلاحة استفادت من تلك المزارع، كما ألغى الوزير الأول صفقة بالتراضي كانت قد مُنحت من قبل وزير الموارد المائية السابق، لرئيس الأفسيو ورئيس مجمع حداد للأشغال العمومية علي حداد بسبب شكوك حولها.

العرب يقطعون أوصالهم في شهر الرحمة!

أنهى المسلمون شهر رمضان نهاية غير سعيدة على العموم، بطلها دول خليجية ومصر تتقدّمها المملكة العربية السعودية، التي أعلنت في سحور اليوم العاشر عن قطع العلاقات مع دولة قطر، بسبب دعمها للإرهاب ، ثم أغلقت جميع المنافذ إليها البرية والبحرية والجوية. وتحول العرب إلى مهزلة، بعد وضع الرياض قائمة لشروط إعادة العلاقات مع قطر، وُصفت من قبل متابعين دوليين أنها مهزلة و سخيفة .

هكذا اختتم المسلمون شهر الرحمة والغفران، قاطعي الأوصال، متآمرين على بعضهم البعض، في وقت سجّل فيه الكيان الصهيوني توسعه في قارة إفريقيا بحضوره اجتماع مجموعة دول الإكواس ، استنفرت ما تبقّى ممّن يحفظ القضية الفلسطينية في قلبه، وظهر ذلكفي اجتماع ترأّسته الجزائر بطلب من دولة فلسطين، يدعو العرب إلى وقف الزحف الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.