الخطيب دعا إلى الوحدة والابتعاد عن التفرقة

كبار مسؤولي الدولة أدوا صلاة العيد بالمسجد الكبير في العاصمة

أدى كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وكذا الوزير الأول عبد المجيد تبون صباح الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة، في جو ساده الخشوع والسكينة وسط جمع من المواطنين.

أدى صلاة عيد الفطر أيضا بنفس الجامع أعضاء من الحكومة وإطارات من الدولة وممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر. وأوضح الإمام في خطبتي صلاة العيد أنه في يوم العيد تزداد المحبة بين أفراد المجتمع وتتطهر النفوس من الضغائن والأحقاد ، داعيا إلى ضرورة التمسك بصلة الرحم وذوي القربى والإحسان إليهم، لا سيما في مثل هذه المناسبة الكريمة، وأشار الخطيب إلى أن من أعظم نعم الله عز وجل بعد الإسلام تحقيق الأمن والاستقرار الذي أصبح سائدا بفضل الإصلاحات التي تمت على مختلف الأصعدة، واستغل المتحدث المناسبة، لحث الجميع على الوحدة والمواساة، فيما بين أفراد الأمة، داعيا المولى عز وجل إلى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والعافية، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأكد الإمام أيضا أن وحدة المسلمين تتم من خلال انسجامهم والتفافهم حول أولي الأمر والابتعاد عن الفرقة وكل ما يمس بوحدة صفهم، وعقب أداء صلاة العيد تلقى السادة بن صالح وبوحجة وتبون التهاني من قبل المصلين.