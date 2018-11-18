كبار مسؤولي الدولة أدوا صلاة العيد بالمسجد الكبير في العاصمة

شريط الاخبار
مسيرات مرتقبة نحو القصر الرئاسي والبرلمان أصحاب السترات الصفراء يعودون إلى الشارع بفرنسا مديرية الثقافة لتيزي وزو تكشف عن برنامجها للسنة الأمازيغية شخصيات رياضية ورجال أعمال في حفل يناير كابيلي 3.2.1 علي بدر خان ونور الشيشكلي في الجزائر لأول مرة البابية تزيح الشلفاوة من صدارة المحترف الثاني إنشاء مديرية لتثمين واستغلال الممتلكات الثقافية عبر مختلف الأماكن وزارة الدفاع تشدد على ضرورة ضمان أمن الحدود من تدفق المهاجرين الاتحاد الأوروبي يعلن انخفاض أعداد الحراقة مقابل ارتفاع كبير للجزائريين المجلس الدستوري يرفع رصيد الأفلان إلى 31 مقعدا مقابل 10 مقاعد لـ الأرندي بوعيش يؤكد استعداده للعودة إلى صفوف الأفافاس غول يعلن تمسكه بمبادرة الإجماع الوطني 5 مشاكل عويصة لا يعلم بها حجار طحكوت يقطع الطريق أمام المتعاملين الخواص للنقل الجامعي بن غبريت تستدعي ممثل التّكتل النقابي لتفادي الإضراب عصابــــات تُهـــــرّب الذهـــب لصالــــح شبكــــات بالخـــــارج الجزائر في رحلة بحث عن مصدرين للقمح اللين بدل الأرجنتين وفرنسا ممران لنَقل بقايا الإرهابيين من سوريا نحو الجزائر تحركات "الفارين" من سوريا والعراق تكشف عن مخطط لضرب استقرار دول شمال إفريقيا "ملعب تيزي وزو سيكون مفخرة للجزائريين وسكان القبائل" وزارة الدفاع تنتقد "متقاعدي الجيش" الداعين للتدخل في السياسة وتصفهم بـ"الغربان" بن صالح يتّجه نحو خلافة نفسه على رأس مجلس الأمة الطاعون والحمى القلاعية يلهبان أسعار اللحوم في الأسواق "الدولة ستعوض المتضررين وفق آليات سيتم تحديدها لاحقا" "ملعب تيزي وزو منشأة رياضية ولا يمكن مقارنته بملعبي اليوفي والبايرن" "سوفاك" تستقبل السنة الجديدة بتخفيضات تصل إلى 30 مليونا تسجيل عدة حالات إصابة بداء الحصبة والوزارة تحذّر من انتشاره حجار يتراجع عن تصريحاته ويؤكد وجود انشقاقات في "كناس" شرطة الحدود تحبط عملية تهريب 5.6 كلغ من الذهب إلى تركيا الجزائر تترصّد تنقلات إرهابيين يحملون صفة "لاجئين" نحو الساحل أويحيى وبوشارب يتوعّدان "الخونة"! بدوي "غاضب" على والي المسيلة! الكرة الجزائرية تستقبل العام الجديد بأحداث مخزية الجيش يكثف عمليات البحث والتفتيش على الحدود مع مالـي امتيازات للمشاريع الاستثمارية الواقعة بمحيط الحظائر التكنولوجية تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار هواري بومدين خلال أسابيع انطلاق الندوة الوطنية لتحضير الدخول المدرسي القادم بعد غد التضييق على بقايا الجماعات الإرهابية يرغم 132 مسلح على الاستسلام الجزائر تتجه نحو تصدير المنتجات النسيجية عبر مهن النسيج "تايال" "تاغيت" محج آلاف السياح ليلة رأس السنة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. كبار مسؤولي الدولة أدوا صلاة العيد بالمسجد الكبير في العاصمة

الخطيب دعا إلى الوحدة والابتعاد عن التفرقة

كبار مسؤولي الدولة أدوا صلاة العيد بالمسجد الكبير في العاصمة

  26 جوان 2017 - 19:20   قرئ 409 مرة   0 تعليق   الحدث
كبار مسؤولي الدولة أدوا صلاة العيد بالمسجد الكبير في العاصمة

أدى كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وكذا الوزير الأول عبد المجيد تبون صباح الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة، في جو ساده الخشوع والسكينة وسط جمع من المواطنين.

 أدى صلاة عيد الفطر أيضا بنفس الجامع أعضاء من الحكومة وإطارات من الدولة وممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر. وأوضح الإمام في خطبتي صلاة العيد أنه في يوم العيد  تزداد المحبة بين أفراد المجتمع وتتطهر النفوس من الضغائن والأحقاد ، داعيا إلى ضرورة التمسك بصلة الرحم وذوي القربى والإحسان إليهم، لا سيما في مثل هذه المناسبة الكريمة، وأشار الخطيب إلى أن من أعظم نعم الله عز وجل بعد الإسلام  تحقيق الأمن والاستقرار الذي أصبح سائدا بفضل الإصلاحات التي تمت على مختلف الأصعدة، واستغل المتحدث المناسبة، لحث الجميع على الوحدة والمواساة، فيما بين أفراد الأمة، داعيا المولى عز وجل إلى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والعافية، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأكد الإمام أيضا أن وحدة المسلمين تتم من خلال انسجامهم والتفافهم حول أولي الأمر والابتعاد عن الفرقة وكل ما يمس بوحدة صفهم، وعقب أداء صلاة العيد تلقى السادة بن صالح وبوحجة وتبون التهاني من قبل المصلين.

 

 زين الدين.ز

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات