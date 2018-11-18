إضافة إلى 40 شخصا آخر

حقوق الإنسان تمنع بريطانيا من ترحيل إرهابي جزائري من أراضيها

تعيش الحكومة البريطانية أزمة بسبب عجزها عن ترحيل 40 إرهابيا متشددا، استطاعوا الاستفادة من قوانين حقوق الإنسان للبقاء على أراضي المملكة ـ حسبما كشفته الـ دايلي مايل ـ بينهم بغداد مزيان ذو الأصول الجزائرية.

كشفت الدايلي مايل على موقعها، في تقرير نُشر أول أمس، أن بريطانيا أمام مشكل حقيقي يعيق ترحيلها لـ 40 متشددا ومتطرفا، وتتبع سلسلة الهجمات الإرهابية المستوحاة من أسلوب داعش ، وأضاف التقرير أن أشخاصا مشتبه فيهم بالقيام بأعمال إرهابية استغلوا قوانين حقوق الإنسان لمنع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، منهم بغداد مزيان، المتهم بتوفير الدعم المالي للقاعدة، هذا الأخير سجن 11 سنة وهو حاليا حر طليق، في حين أن المملكة عاجزة عن ترحيله، وفق الدايلي مايل ، وأوضح ذات المصدر بأن بريطانيا، بعدما فشلت في سياستها التي تعمل على ترحيل المشتبه فيهم إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، وجدت نفسها أمام خيارات قليلة، يجنبها بقاء الإرهابيين عندها، وقالت الدايلي مايل إنه إضافة إلى بغداد مزيان، فشلت لندن في ترحيل سراج ياسين عبد الله علي إلى بلده إيريتيريا، والمتهم بمساهمته في تفجيرات المواصلات العامة في لندن عام 2005، وأطلق سراحه في 2011، بعد أن قضى نصف فترة حكمه. لا تعتبر هذه الحادثة الأولى التي يثير فيها جزائريون مشاكل في ترحيلهم لبلدهم، حيث تسبب حراق جزائري في أزمة بين القضاء البلجيكي وحكومته، حيث رفض قاض بلجيكي من مدينة لييج، حكما قضائيا بترحيل جزائري من بلجيكا، رغم أنه يقيم بشكل غير شرعي في البلاد، ويخضع منذ فترة لمراقبة أجهزة الاستخبارات، للاشتباه في صلته بالإرهاب، كون زوجته الهولندية عادت من سوريا منذ 3 سنوات، وقال وزير الدولة البلجيكي المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين إن هذا أمر غير مفهوم بالمرة، فهذا الجزائري مجرم خطير ولابد من طرده من بلجيكا بأسرع وقت ، وأضافت وسائل إعلام بلجيكية أمس، أن الجزائري يدعى محمد، ب ، وهو معروف بشكل خاص لدى أجهزة الاستخبارات البلجيكية، بسبب زوجته التي تحمل الجنسية الهولندية، والتي وفقا لصحيفة هوت نيوز بلاد كانت أول امرأة تعود من سوريا قبل 3 سنوات من الآن، وألقي القبض عليها في بلجيكا ليصدر في حقها حكم بالسجن والترحيل، وكان عمرها حينها 24 عاما، مضيفة أن الجزائري محتجز منذ شهرين بأحد مراكز الاحتجاز المغلقة في منطقة فوتم القريبة من مدينة لييج البلجيكية، بهدف ترحيله إلى الجزائر.