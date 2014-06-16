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56.33 بالمائة نسبة النجاح في امتحان "البيام" واعلان الانتائج اليوم

  27 جوان 2017 - 10:40   قرئ 426 مرة   0 تعليق   الحدث
56.33 بالمائة نسبة النجاح في امتحان "البيام" واعلان الانتائج اليوم

بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم  المتوسط (دورة جوان 2017) 56,33 بالمائة, حسب ما أعلنت عنه وزيرة التربية  الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الاثنين على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت السيدة بن غبريت أن الاعلان عن النتائج سيكون غدا الثلاثاء على الساعة  ال11,00 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz .
للتذكير فقد خاض امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذا العام والتي جرت ايام 4  ,5 و6 يونيو الجاري, أزيد من 566 ألف مترشح موزعين على 2.234 مركز إجراء.

 

 

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