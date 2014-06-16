انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من هذا الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة والتي ستعود إلى معدلها الفصلي بدءا من هذا الثلاثاء بعد أن تجاوزت 40 درجة مئوية في الولايات الشمالية و 45 درجة في ولايات الجنوب

هذا وأكدت المكلفة بالإعلام على مستوى ديوان الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "أنه إبتداء من اليوم ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية بالمناطق الغربية"

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "درجات الحرارة على مستوى المناطق الوسطى والشرقية ستبقى نوعا ما مرتفعة حيث سيتم تسجيل 33 درجة بالمناطق الشرقية ودرجات أقل بالمناطق الجنوبية فيما يرتقب أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي هذا الأربعاء