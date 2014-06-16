الجزائر لا تستعمل ورقة اللاجئين الأفارقة لأغراض سياسية

نددت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري هذا الثلاثاء بمظاهر العنصرية التي انتشرت مؤخرا ضد اللاجئين الافارقة على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة، من جهة أخرى، أن الجزائر لا تستعمل ورقة اللاجئين لأغراض سياسية،



واشارت بن حبيلس للاذاعة إلى أن الجزائر تجد نفسها اليوم مجبرة على تسيير تداعيات أخطاء استراتيجية للدول العظمى تسببت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في مأساة إنسانية غير مسبوقة.

وترى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن الدول المسؤولة عن مثل هذه الحالات، والتي تميل إلى استغلال مساعداتها لأغراض سياسية، يجب أن "تقاسم العبء" مع الجزائر في المساعدة على التعامل مع هذه الكارثة" من خلال المفوضية العليا للاجئين.

وفيما لفتت إلى أنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة عن عدد المهاجرين الذين لجأوا إلى الجزائر، أكدت بن حبيلس استمرار تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء اللاجئين.

كما نددت بمظاهر العنصرية والشوفينية التي طالت اللاجئين الأفارقة من قبل بعض مستعملي وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا في سلوك غريب عن الشعب الجزائري على حد تعبيرها.