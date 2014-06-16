وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

لقى 10 أشخاص حتفهم وأصيب 22 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء 9 حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بجاية بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح على إثر ثلاثة حوادث مرور وكذا بولاية عين الدفلى التي لقي بها ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث مرور.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة توفي غرقا في البحر بالمكان المسمى قرية بن سعيد ببلدية تيشي (بجاية)، وكذا جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات توفي غرقا في حاجز مائي ببلدية عمورة (الجلفة).

من جهة أخرى، تدخل أعوان الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، لإخماد 12 حريق غابة، 9 حرائق أدغال و 19 حريقا للمحاصيل الزراعية.