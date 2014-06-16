قايد صالح يدعو للحفاظ على أقصى درجات الجاهزية لمواجهة التحديات

طالب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح جميع الأسلاك الأمنية بالحرص على الابقاء على درجات الجاهزية العملياتية في حدودها القصوى، وذلك بسبب الأساليب والنوايا الغير مأمونة وليست بريئة.

وقال الفريق قايد صالح في رسالة تهنئة لأفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن الجيش الوطني أمام تحديات تتكاثر قرب حدودنا، وتحدد بأساليب عديدة ونوايا ليست بريئة تماما من حيث الخلفيات، وهو ما يستوجب التحلي أكثر فأكثر بدواعي الفطنة والحرص على الإبقاء على درجات الجاهزية العملياتية والقتالية في حدودها القصوى.

ووجه قايد صالح في رسالته، أحر التهاني وأطيب التبريكات لكافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين وإلى كافة أهلهم وذويهم بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يتزامن مع الذكرى الـ 55 للاحتفال بعيد الاستقلال.

كما شكر نائب وزير الدفاع الوطني، كل أفراد الجيش وكذا الأسلاك الأمنية الأخرى على كل المجهودات التي قدموها ليلا ونهارا خدمة لوطنيهم وذويهم.



