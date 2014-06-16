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ألح على إبقاء وحدات الجيش في جاهزية قصوى

قايد صالح يأمر بتشديد الرقابة على الحدود ويحذر من تهديدات بأساليب جديدة

  27 جوان 2017 - 20:50   قرئ 707 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح يأمر بتشديد الرقابة على الحدود ويحذر من تهديدات بأساليب جديدة

دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أفراد الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى، إلى التحلي أكثر فأكثر بكل موجبات اليقظة وبكل دواعي الفطنة وبكل مستلزمات الحرص على الإبقاء على درجات الجاهزية العملياتية والقتالية في حدودها القصوى، قائلا إن مواجهة وكسب التحديات على الحدود تتجدد بأساليب عديدة ونوايا لها خلفيات غير بريئة.

 

 شدد الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة إبقاء وحدات الجيش ومختلف أسلاك الأمن في جاهزية قصوى تحسبا لأي محاولات لزعزعة الأمن عبر الحدود، وذلك في رسالة تهنئة موجهة لضباط وإطارات وكل أفراد الجيش، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإحياء الذكرى الـ 55 لاسترجاع الاستقلال الوطني، ودعا الفريق أحمد قاصد صالح أفراد الجيش إلى الافتخار بالنتائج المحققة ميدانيا، والتي تعد ثمرة الجهد الذي جعل الجزائر تعيش نعمة الأمن والأمان. وفي سياق متصل، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استعداد المؤسسة لتمتين دعائم قدرتها العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغادرة التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني . وشدد الفريق في كلمته بعد اللقاء التوجيهي الذي جمعه بإطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية، والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل الآفات، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله، قائلا  إن حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا هي مهمة نبيلة موضوعة بين أيدي أبنائها المخلصين، الذين يقع على عاتقهم دور وواجب ومسؤولية إتمام هذه المهمة البالغة الحيوية، لاسيما ونحن نعيش اليوم في عالم غير مستقر وغير آمن وغير مأمون الجانب بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، أثبتها الماضي القريب والبعيد ويثبتها الحاضر، وهو ما جعلنا ويجعلنا اليوم في الجيش الوطني الشعبي نعمل بسند ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تمتين دعائم قدرتنا العسكرية، وعلى استنهاض أداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغادرة التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني . كما ذكر قايد صالح بالتضحيات الجسام التي بذلها جيل نوفمبر من أجل افتكاك حريته واستقلاله على بعد أيام قليلة من حلول الذكرى الخامسة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية.

أسامة سبع

 

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