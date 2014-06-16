اتصال هاتفي بينه وبين بوتفليقة للتهنئة بعيد الفطر

تميم يغازل الجزائر للتحرك لصالح قطر ضد التصعيد الخليجي

تدفع الدوحة باتجاه خطوات أكثر جرأة من قبل الجزائر بخصوص الأزمة الخليجية، حيث لا يفوّت أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فرصة إلا واتّصل بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز العلاقات بين البلدين وطلب مساعدة الجزائر لفكّ الحصار عنها.

أوردت وكالة الأنباء القطرية أنّ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتهنئته بعيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في سياق مساعي الدوحة لاستمالة الجزائر من أجل لعب دورها الإقليمي لإقناع دول الخليج زائد مصر، التي تحاصر قطر بالتراجع عن تصعيدها.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تبادل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، التهاني مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم .

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي من الأمير القطري في خضم الأزمة التي تعيشها منطقة الخليج العربي بعدما أقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع دولة قطر.

وتقف الجزائر على مسافة واحدة بين هذه الأطراف منذ بداية الأزمة وترفض الاصطفاف مع طرف ضد طرف، كما تؤكد على ضرورة تغليب الحوار من أجل حل المشاكل العالقة والتي أدت إلى الوضع الحالي.

في الوقت الذي يسعى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الدفع بالموقف الجزائري من الأزمة الخليجية، بفعل الحصار السعودي والمصري ومن معهما دول المنطقة، بعدما لمس ليونة تجاه الدوحة، من خلال مكالمة بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أربعة أيام، أعرب له فيها عن رفضه ما قامت به هذه البلدان مع دولة شقيقة وجارة.

وكانت الجزائر قد تلقت طلب الوساطة من قبل قطر بعد يومين من الحصار، حيث اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، في زيارة قادته إلى الجزائر، أن موقف الجزائر مشرف كونها أول بلد يصدر بيانا يدعو فيه إلى الحوار، مضيفا أن الجزائر، باعتبارها بلد كبير في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية - العربية، وهذا بالنظر الى تأثيرها في المنطقة . وفي ذات السياق، أكد الوزير القطري أن الهدف من زيارته إلى الجزائر يتمثل في بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والإمارات والبحرين .