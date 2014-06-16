الافراج عن دفتر شروط تسيير دار الصحافة لتيزي وزو

افرجت، اليوم ، الإدارة المحلية، عن دفتر شروط تسيير دار الصحافة مالك ايت عودية بتيزي وزو. حيث ويقرار من والي الولاية تم ادراجه ضمن أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي وذلك في مسعى التعجيل من عملية ادخال حيز الاستغلال هذا المرفق الذي تم تدشينه في 2015 دون ان يتم فتح مكاتبه امام الاسرة الاعلامية المحلية. وقد تضمن دفتر الشروط الذي تم قراءة مواده على مسامع اعضاء المجلس من طرف مدير الادارة المحلية، 17 مادة حددت وبالتفصيل شروط الاستفادة من مكاتب هذا المرفق من طرف العناوين الصحفية الوطنية التي سيربطها عقد مباشر مع الادارة المحلية الموكلة لها مهام تسيير المرفق مع الحاق مرافقه الخدماتية إلى لجنة الخدمات الاجتماعية للولاية. والتي سيتم ادراجها ضمن ملف كامل ستودعه ادارات الصحفة العمومية او الخاصة على مستوى مصالح الادارة المحلية قصد معالجتها والتحقيق عن مجدى استوفاء الشروط اللازمة، قبل المرور إلى اجراء قرعة خلال الايام القليلة المقبلة لتوزيع مكاتب دار الصحافة مالك ايت عودية على العناوين المعنية بالعملية. في حين لم يتم الاعلان عن المستحقات المالية المترتبة عن خدمة كراء هذه المكاتب، التي قال عنها مدير الادارة المحلية سيتم الاعلان عنها لاحقا بعد الانتهاء من دراسة المصالح المختصة والفصل في هذا الملف

أغيلاس ب