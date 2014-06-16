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حرائق الغابات تأتي على آلاف الهكتارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

  28 جوان 2017 - 14:23   قرئ 780 مرة   0 تعليق   الحدث
حرائق الغابات تأتي على آلاف الهكتارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف رئيس مصلحة الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور هذا الأربعاء عن أن مصالحه أحصت أكثر من 58 حريق غابي خلال الـ 24 ساعة الماضية وعمليات الإخماد مستمرة إلى غاية الساعة".
وأضاف العقيد فاروق عاشور للإذاعة أن كل الوسائل مجندة من أجل إخماد هذه الحرائق وحماية المواطنين والمجمعات السكانية في الوسط الغابي.
هذا وقد تسبب الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة الماضية في نشوب عديد الحرائق على مستوى عديد ولايات الوطن.
وبولاية المدية تدخلت مصالح الحماية المدنية بمعية محافظة الغابات للولاية لإخماد الحرائق التي إجتاحت هذه المنطقة.
وفي هذا السياق قال أحمد سالم عن محافظة الغابات لولاية المدية في تصريح لإذاعة الجزائر من المدية "نشب حريق على مستوى منطقة بن شكاو وحريق آخر مهول نشب بغابة الحمدانية وقدرت المساحة التي إلتهمتها الحرائق ب 30 هكتار و عملية الإخماد لا تزال متواصلة إلى غاية اليوم".
من جهة أخرى أتت الحرائق التي نشبت بولاية بجاية على أكثر من 100 هكتار من الغطاء النباتي،في حين أتلفت الحرائق  بولاية قالمة ما مجموعه 141 هكتار بين محاصيل زراعية مختلفة و غطاء نباتي غابي في 31 حريق.
 من جهتها مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر وبهدف مواجهة الحرائق وضعت مخططا مدعما بحملات التحسيس والتوعية ،حيث أبرز المكلف بالإعلام الملازم هني الطاهر في تصريح لإذاعة الجزائر من معسكر أنه"تم تسخير قوافل جوارية للتحسيس بخطورة حرائق الغابات على المحاصيل الزراعية بمشاركة المواطنين والفلاحين".

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