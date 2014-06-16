مساهل يقود الوفد الجزائري في الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

سيترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة ال 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي سينعقد باديس ابابا يومي 30 جوان و1 جويلية 2017. وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء.

وأوضح نفس المصدر أن الدورة التي تندرج في إطار التحضيرات للقمة ال 29 لرؤساء دول وحكومات المقررة يومي 3 و4 يوليو المقبل "ستبحث تقرير لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي وعددا من المسائل الهامة لا سيما متابعة أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي ومخططه التنفيذي العشاري".

وحسب ذات المصدر سيقوم وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة بانتخاب عضوين في المفوضية الأفريقية وأعضاء بالمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب مضيفا أن الأعضاء المنتخبين في هذا الإطار سيتم تعيينهم من طرف قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، كما سيعكف المجلس التنفيذي خلال هذه الدورة على دراسة مشاريع القرارات والتوصيات التي سيتبناها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.